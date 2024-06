E’ stato convocato per mercoledì 12 giugno 2024 presso la Camera di Commercio di Udine, in P.zza Venerio 8, il congresso dell’Unione Regionale CISAL del Friuli Venezia Giulia. L’inizio dei lavori è previsto per le 9,30. All’evento parteciperà anche il Segretario Generale Cisal Francesco Cavallaro.