Conosci la carrozzeria? Ivicolors avvicina i giovani al mestiere del futuro

L’autocarrozzeria cambia volto e guarda ai giovani. Nasce con questo obiettivo “Conosci la carrozzeria?”, il progetto promosso da Ivicolors in collaborazione con il CFP dell’Istituto Salesiano Bearzi di Udine per raccontare l’evoluzione di un settore sempre più tecnologico e ricco di opportunità professionali.

Oggi la carrozzeria non è più solo manualità: diagnosi digitale, nuovi materiali, elettronica e attenzione ambientale stanno trasformando competenze e processi produttivi. «Nel nostro Centro Tecnico abbiamo organizzato dimostrazioni pratiche per far comprendere cosa significhi davvero lavorare in questo ambito», spiega Andrea Bottan, responsabile commerciale dell’azienda, sottolineando il valore dell’artigianato come spazio di occupazione e crescita imprenditoriale.

Il progetto ha messo in relazione scuola e impresa attraverso incontri teorici e attività pratiche rivolte agli studenti degli istituti professionali automotive, mostrando un settore dinamico e in continua evoluzione. Centrale anche il tema del ricambio generazionale, considerato decisivo per mantenere competitivo il comparto.

Positivo il bilancio della prima esperienza: studenti coinvolti e motivati hanno espresso entusiasmo per un percorso capace di unire formazione e passione, aprendo nuove prospettive lavorative e contribuendo a superare gli stereotipi legati ai mestieri artigiani.