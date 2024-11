Consiglio comunale a Pordenone, scontro sulla sicurezza in città

Il tema della sicurezza, la viabilità attorno al nuovo ospedale, il sostegno ai più bisognosi per Natale sono stati i temi principali del Consiglio Comunale di Pordenone di lunedì sera. Il dibattito è stato particolarmente acceso sul fronte del controllo in città, dopo i recenti fatti che hanno visto protagonisti di comportamenti eccessivi alcuni minorenni. Il centrosinistra con i consiglieri Marco Salvador (Civica) e Nicola Conficoni (Pd) e hanno chiesto più vigilanza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica in alcune are cittadine. Dalla maggioranza l’assessore Elena Ceolin, che he relazionato sulla variazione al pieno triennale delle opere pubbliche e il consigliere Stefano Rossi (Pordenone Cambia), ex comandante della Polizia Locale hanno sottolineato quanto è stato fatto in questi anni in termini di mezzi e uomini, oltre agli steward, rimarcando che finalmente anche l’opposizione vuole il pugno duro. Botta e risposta anche sulla viabilità del nuovo ospedale. Mara Turani dei 5 Stelle ha evidenziato che con l’imminente inaugurazione del nuovo nosocomio tutta l’area di via Montereale andrà in tilt, mentre l’assessore Lidia Diomede e il vicesindaco reggente Alberto Parigi hanno rassicurato che tutti i passi necessari sono stati fatti in una situazione ereditata dall’amministrazione Pedrotti che non ha voluto spostare l’ospedale in Comina. In tema di festività, le opposizioni chiedono meno luminarie e più borse per la spesa. Dalla maggioranza la replica: il Natale dà benefici economici alla città e chi è bisognoso non sarà lasciato solo.