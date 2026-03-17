Consorzi: Bini, Nip Maniago fattore attrattività per il territorio

“Il Nip di Maniago rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo economico dell’area della pedemontana pordenonese, non solo in termini di attrattività per nuovi investimenti, ma anche per le importanti iniziative messe in atto al fine di favorire la qualità dell’occupazione, attraverso azioni di welfare territoriale”.

È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’incontro odierno, a Udine, con il presidente del consorzio Nip, Alessandro Tomba. Il Nip gestisce 13 zone produttive e supporta oltre 290 aziende, facendo da centro di raccordo tra aziende, territorio e istituzioni. Nelle aree di competenza sono circa 6.500 i lavoratori impiegati.

Al centro del confronto gli esiti delle progettualità in corso. Infatti, tra il 2018 e il 2024, il Nip ha beneficiato di finanziamenti regionali pari a 23,6 milioni di euro per opere di urbanizzazione e infrastrutturazione a vantaggio delle imprese insediate, oltre che per iniziative di recupero di siti dismessi e incentivi a nuovi insediamenti.

“Fondamentale per l’ulteriore sviluppo futuro delle aree gestite dal Nip – ha illustrato l’assessore – è la valorizzazione del consorzio non soltanto quale amministratore immobiliare, ma soprattutto quale snodo logistico ed erogatore di servizi, a servizio di imprese e lavoratori”.

“L’importanza dei Consorzi di sviluppo economico locale quale leva di crescita per i nostri territori è evidente – ha concluso l’assessore -. Le risorse messe a disposizione dal pubblico hanno prodotto risultati concreti, anche nel caso del Nip, con nuove opere di urbanizzazione e servizi a vantaggio delle imprese. Basti pensare che soltanto il bando 2025 per gli incentivi all’insediamento ha finanziato 18 progettualità nei sei consorzi industriali regionali, attraendo investimenti privati pari a 56 milioni di euro e creando 134 nuovi posti di lavoro. Risultati che confermano la validità delle scelte strategiche compiute dalla Regione”.