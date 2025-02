Consorzi industriali e l’assessore Bini: quadro complesso ma Fvg resiste

Una situazione di stallo in attesa di una ripresa dei mercati oggi penalizzati da guerre e crisi con l’incognita dei possibili Dazi imposti dagli stati uniti del neo eletto presidente Donald Trump. In II Commissione del consiglio regionale presieduta da Marukus Maurmair l’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini e i presidenti dei consorzi hanno fatto il punto. Bini in particolare ha ricordato che «in appena due mesi abbiamo programmato interventi per 107,5 milioni di euro, grazie ai quali saranno aperti 11 bandi a favore delle nostre imprese. Lavoriamo in un’area geografica – prosegue Bini – dove non è facile fare impresa a differenza di altre parti del mondo. Quello che è certo è che noi, come giunta regionale, continueremo ad investire risorse, intelligenze e volontà per sostenere le imprese.

Nel corso dell’audizione è stato presentato anche lo studio del Forum Ambrosetti dove si parla di una manifattura forte, cosa confermata dai Consorzi con il presidente del Cosef Marco Bruseschi spiega che «le imprese dei nostri territori stanno facendo molto, ma è giusto fare anche dei discorsi a livello nazionale visto che la crescita del costo dell’energia non aiuta gli utenti domestici ma neanche le imprese».

I segnali di rallentamento dell’economia, e in particolare di quella tedesca, preoccupano ma «Nonostante questo – spiega Saverio Maisto, direttore generale Nip Maniago – c’è grande fermento da parte delle aziende manifatturiere insediate nel territorio, ancora di più in regione e ancora di più nei consorzi industriali».