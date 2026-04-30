Consorzio Agrario FVG: bilancio solido e utile in crescita

Fatturato stabile oltre i 113 milioni di euro, utile netto pari a 1,3 milioni e una struttura finanziaria in ulteriore rafforzamento: sono questi i principali numeri del bilancio 2025 approvato dall’assemblea del Consorzio Agrario FVG, che conferma la solidità e la capacità di adattamento della realtà regionale in un contesto economico ancora complesso.

L’indebitamento bancario continua infatti a ridursi, con una posizione finanziaria netta che si attesta a 7,3 milioni di euro, a testimonianza di una gestione attenta e prudente. Parallelamente, il Consorzio prosegue nel percorso di rinnovamento anche sul piano organizzativo: a fine anno i dipendenti sono 189, con un’età media di 41 anni, dato che evidenzia una struttura dinamica e orientata al futuro.

Significativo anche il capitolo degli investimenti, che nel 2025 ha superato i 3 milioni di euro. Le risorse sono state destinate in particolare al potenziamento delle linee produttive del mangimificio e allo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica. Il potenziale produttivo installato supera complessivamente 1,5 megawatt.

Sul fronte agricolo, è stato superato il traguardo del milione di quintali di prodotti conferiti, tra cereali e proteoleaginose, a conferma del ruolo centrale del Consorzio nel supporto alla filiera regionale e nella valorizzazione delle produzioni locali.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione del Consorzio. Non farà più parte dell’organo il presidente uscente Gino Vendrame, che ha ripercorso i cinque anni di mandato sottolineando i risultati raggiunti: una profonda riorganizzazione della struttura, l’abbandono di progetti non strategici, la significativa riduzione del debito bancario e un importante piano di investimenti, accompagnato dalla riorganizzazione della rete dei punti vendita. «Lascio un’azienda più forte – ha evidenziato – che continuerà ad essere leader di mercato e punto di riferimento per le aziende agricole del territorio ancora per molti anni».

«Il risultato di bilancio conferma la solidità del nostro modello e la capacità di affrontare un contesto complesso senza rinunciare a investire», sottolinea il Direttore Generale, Davide Bricchi. «Abbiamo lavorato con grande attenzione sulla gestione finanziaria, riducendo ulteriormente l’indebitamento, e al tempo stesso abbiamo continuato a sostenere lo sviluppo industriale e la transizione energetica della struttura».

Sulla stessa linea la Vicedirettrice Ornella Menis, che evidenzia come «gli investimenti realizzati e il rafforzamento della struttura organizzativa rappresentano elementi chiave per garantire competitività alle aziende agricole socie. Il superamento del milione di quintali conferiti è un risultato importante che testimonia la fiducia della filiera nel Consorzio».

L’avvio del 2026 evidenzia segnali positivi, con un fatturato in crescita in tutti i settori nel primo trimestre. Restano tuttavia le incognite legate al contesto geopolitico internazionale, che continuano a incidere sui costi di produzione delle aziende agricole e impongono una costante attenzione ai rischi finanziari.

«I primi mesi dell’anno confermano un andamento incoraggiante», aggiunge Bricchi, «ma il quadro internazionale richiede prudenza: il nostro impegno è quello di continuare a supportare le aziende socie, mantenendo equilibrio finanziario e capacità di investimento».

In questo scenario, il Consorzio Agrario FVG si conferma un punto di riferimento solido per il territorio, capace di coniugare crescita, innovazione e sostenibilità.