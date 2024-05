Consorzio Agrario FVG in prima linea  per il presente e futuro del settore agricolo

Ha chiuso con un fatturato consolidato di oltre 120 milioni di euro (- 19%) il bilancio 2023 del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, fra le più importanti realtà economiche della Regione, la prima del settore agricolo, più di 2.000 soci, 16 mila clienti, oltre 200 dipendenti e 30 punti vendita in tutto il Friuli Venezia Giulia, approvato dall’assemblea a fine aprile presso la sede di Basiliano. “E’ un risultato – ha spiegato il Presidente Gino Vendrame – frutto di una squadra compatta, focalizzata sugli obiettivi, che passano da una sempre maggiore concentrazione della nostra attività in campo agronomico e zootecnico”.

Il Direttore Davide Bricchi chiarisce che i risultati sono stati condizionati da un calo dei prezzi ed aumento del costo finanziario con l’aumento dei tassi di interesse, nonostante ciò le azioni messe in campo nella riorganizzazione relativa alle attività non strategiche hanno contribuito alla realizzazione di un risultato di bilancio di 1,8 milioni di euro di utile, assieme alla ottima gestione d’impresa e all’impegno di tutti.

Prosegue Bricchiampliando la discussione, “Le ultime due annate ci hanno lasciato in eredità tanti fattori nuovi che ogni imprenditore agricolo deve tenere ben presente per il 2024, perché l’incertezza è strutturale, bisogna gestirla, ed il cambiamento è veloce, non si può stare fermi, è fondamentale un approccio innovativo.”

Spesso si pone l’attenzione sui prezzi e sulla Pac, ma i veri problemi degli ultimi due anni sono stati le rese di cereali e uva da vino falcidiate da avversità climatiche e fitopatie. Ogni imprenditore deve trovare la strada più efficace per stabilizzare e aumentare le rese: anticipando le operazioni colturali (semina e difesa), utilizzando strumenti digitali e dati meteoclimatici, le reti antigrandine, l’irrigazione di precisione, le tecniche agronomiche, le coperture assicurative. Il Consorzio Agrario mette sul campo un servizio agronomico sempre più competente in grado di accompagnare le aziende nelle loro scelte ed in grado di utilizzare i moderni sistemi di monitoraggio delle colture.

C’è un altro elemento importante, il mercato con la crescita di nuove tendenze: aspetti salutistici, e sostenibilità, che diventano sempre più importanti nelle scelte d’acquisto. Per intercettare questi cambiamenti, cavalcarli e non subirli, le aziende agricole devono partecipare a filiere forti, strutturate e innovative. Importanti soddisfazioni sono arrivate ai clienti che hanno aderito alle filiere di qualità ed ora il Consorzio Agrario sta sviluppando nuove opportunità assieme all’industria alimentare, per valorizzare le pratiche di agricoltura rigenerativa e portare così valore per i soci e allo stesso tempo preservare e restaurare la ricchezza dei suoli e della biodiversità.

Il commento del Presidente Gino Vendrame: “Il 2023, nonostante le difficoltà, ha premiato gli sforzi di rinnovamento decisi dal Consiglio di amministrazione e portati avanti dalla dirigenza e da tutti i dipendenti, tesi a far diventare il Consorzio sempre più la realtà di riferimento per l’agricoltura del Friuli Venezia Giulia, non solo nella vendita dei mezzi di produzione, nella consulenza agronomica e tecnologica, ma anche nella valorizzazione – ed è questa la vera sfida – dei prodotti agricoli.”