Consorzio Agrario FVG riunisce 100 aziende agricole

Mercoledì 24 gennaio 2024 un centinaio tra le più importanti aziende agricole e zootecniche regionali si sono incontrate al convegno organizzato dal Consorzio Agrario FVG presso la propria sede di Basiliano. I temi di confronto sono stati le dinamiche economiche, geopolitiche e climatiche che hanno profondamente influenzato il settore agricolo nel suo complesso. Negli ultimi tre anni variazioni significative nei prezzi dei prodotti agricoli e dei mezzi necessari alla produzione hanno plasmato il panorama, creando sfide e opportunità per gli agricoltori.

“Il primo passo per trovare le giuste soluzioni è conoscere, capire in maniera approfondita il contesto in cui dobbiamo muoverci” dichiara il presidente del Consorzio Agrario FVG Gino Vendrame, “è per questo che all’inizio della nuova campagna abbiamo chiesto alla dott.ssa Valentina Pellati di aiutarci a capire il contesto attuale in cui si muovono i mercati mondiali”.

Valentina Pellati è tra i maggiori esperti italiani di mercati di cereali e semi oleosi. Dopo aver maturato una lunga esperienza in multinazionali del commercio internazionale di commodities ormai da diversi anni gestisce la più seguita agenzia online di informazioni di mercato “Pellati Informa”

A seguito di una esaustiva panoramica relativa alla chiusura della campagna 2022/2023 in Italia che ha visto un bilancio tra fabbisogni e produzioni mondiali di cereali e semi oleosi di 5 punti percentuali maggiormente dipendente dalle importazioni (55,6%) rispetto all’annata precedente (50%) sono stati esaminati i fattori in gioco per la campagna che sta per iniziare: a fronte di un sentiment in questo momento tendenzialmente neutro da parte degli analisti, alcuni fattori come andamento climatico, equilibri geopolitici e finanziari sicuramente hanno il potere di cambiare le carte in tavola in qualunque momento.

Il direttore Davide Bricchi commenta “Il contesto rimane caratterizzato da incertezza e cambiamento. L’incertezza è strutturale, bisogna gestirla, non si può sperare finisca. Il cambiamento è veloce, non si può stare fermi. Affermare che un’annata non sia andata bene per colpa del clima o dei prezzi non è corretto, se è andata male è perché si è subìto passivamente il clima, i prezzi e l’organizzazione aziendale. Occorrono approcci innovativi.”

Proprio in quest’ottica i vertici dell’azienda ospite del convegno hanno ricordato l’importanza di fare sistema e sottolineato come il focus delle proposte messe a disposizione delle aziende agricole (i contratti di coltivazione, l’assistenza tecnica e gli strumenti digitali), sia quello di essere protagonisti attivi del settore, gli imprenditori agricoli in primis ed il consorzio Agrario al loro fianco, per costruire un circolo virtuoso di efficienza e redditività per il settore in tutta la Regione.

“Questo per ribadire con forza”, conclude Bricchi, “che come Consorzio Agrario continueremo sempre di più a proporre soluzioni che possano essere di sostegno alle aziende disposte ad accettare le sfide del futuro con realismo, lasciando da parte lo sterile lamento”