Consorzio di bonifica pianura friulana: canoni ribassati anche nel 2025

Promessa mantenuta: dopo la diminuzione del 20% dell’anno 2024, i canoni del Consorzio di bonifica pianura friulana calano ulteriormente del 5%. E’ quanto emerge dal bilancio di previsione dell’anno 2025 approvato all’unanimità dal Consiglio dei delegati dell’ente consortile venerdì 29 novembre. “Dopo l’aumento del 2023, il primo dal 2013, determinato esclusivamente dai forti aumenti dei costi energetici, avevamo assicurato che i canoni sarebbero stati ridotti non appena le condizioni generali lo avessero consentito – riferisce la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti -. Siamo stati di parola e li abbiamo abbassati sia nel 2024 che nel 2025”.

Produzione energia, bonifica siti inquinati, dragaggio laguna

Il bilancio sintetizza ed evidenzia le diverse attività che il Consorzio sta realizzando. “Di fronte alle difficoltà dell’attuale congiuntura, il Consorzio ha saputo evolversi fornendo al territorio sempre nuovi servizi – prosegue la presidente -. Non solo irrigazione e difesa idraulica, ma produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, bonifiche ambientali di siti inquinati, dragaggio e manutenzioni nella Laguna di Grado e Marano. Il Consorzio, attraverso queste attività, realizza anche ulteriori entrate utili a contenere i canoni e a raggiungere l’equilibrio di bilancio”.

Le entrate

“Ai circa 11 milioni di entrate dai consorziati – evidenzia il direttore generale Armando Di Nardo – vanno aggiunti 3,6 milioni ricavati dalle attività commerciali del Consorzio, in particolare dalla vendita dell’energia prodotta; 2,5 milioni, invece, sono conseguenti ad altre attività, fra cui le concessioni rilasciate su beni proprie e del demanio idrico regionale”. Il bilancio pareggia in circa 62 milioni di euro, di cui 45 milioni costituiti da opere realizzate sul territorio, a seguito di lavori e di opere finanziate dallo Stato e dalla Regione. Queste attengono a tutte le attività istituzionali e straordinarie del Consorzio, in particolare all’ammodernamento delle reti irrigue, alla realizzazione di nuove opere per l’irrigazione e per la mitigazione del rischio idraulico e la tutela dell’ambiente.

L’attività progettuale

“L’attività di realizzazione di nuove opere – prosegue Di Nardo – verrà affiancata da un’intensa attività progettuale: 107 sono le commesse interessate per un importo che supera i 500 milioni e che riguardano non solo i progetti previsti dall’Accordo Stato-Regione (ammodernamento reti irrigue (77 milioni) e sicurezza idraulica nel comprensorio Torre-Isonzo (80 milioni), ma anche la condotta di collegamento tra il “Canale SADE” e il sistema derivatorio Ledra-Tagliamento (105 milioni), la realizzazione del canale scolmatore dal torrente Cormor al torrente Torre (144 milioni). Comprese anche altre opere comprese nella programmazione statale e regionale o affidate dalle amministrazioni comunali del territorio, finalizzate a realizzare sia le attività istituzionali – irrigue e idrauliche – che quelle affidate recentemente al Consorzio. Tutto questo consentirà al Consorzio di mantenere ed incrementare anche nei prossimi anni il livello di realizzazione dei lavori di 45 milioni di euro che, come detto, si prevede di raggiungere nell’anno 2025”.

Le spese

L’attività progettuale, prevalentemente effettuata con personale interno (a tal proposito, la struttura è stata potenziata con nuove assunzioni per far fronte alle varie scadenze), darà un risultato operativo di circa 2 milioni 425 mila euro, 430mila in più rispetto all’anno in corso, e ha contribuito alla diminuzione del 5% della contribuenza pari a circa 405mila euro. Per quanto riguarda le spese, particolare attenzione è stata rivolta alla manutenzione straordinaria, all’ammodernamento degli impianti e delle reti, nonché del patrimonio, in particolare delle macchine operatrici, per garantire la piena funzionalità ed efficienza degli impianti di bonifica e l’operatività sul territorio.

La mission del Consorzio