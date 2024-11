Consorzio Collio festeggia i 60 anni a Villa Attems di Lucinico

“L’anniversario dei 60 anni dalla nascita del Consorzio rappresenta un grande traguardo per la Denominazione” afferma la direttrice del Consorzio Tutela Vini Collio, Lavinia Zamaro. “E noi siamo felici di condividerlo con i molti appassionati e wine lovers del territorio in un momento conviviale da non perdere, durante il quale anche i bambini potranno trascorrere un pomeriggio speciale in compagnia dei genitori, presso la prestigiosa location di Villa Attems”.

Nella splendida cornice di Villa Attems a Lucinico (Gorizia), sabato 23 novembre dalle ore 16.00 si celebreranno i primi 60 anni del Collio con la degustazione speciale di cinque calici abbinati a prodotti tipici del territorio, proposti da due sponsor d’eccezione: formaggio Montasio DOP e Prosciutto di San Daniele DOP. Questo evento, riservato al pubblico, offre la possibilità di scegliere tra circa più di 100 etichette, con una rappresentanza di oltre 70 aziende. Protagonisti saranno i vitigni del territorio: Ribolla Gialla, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Collio Bianco, Friulano, Malvasia, Sauvignon, oltre ad un assortimento di rossi del Collio.

“Il nostro Consorzio è tra i più antichi d’Italia e siamo orgogliosi del nostro patrimonio vinicolo, che vogliamo continuare a tutelare e promuovere nel rispetto della tradizione e che questo 23 novembre vogliamo far assaggiare e vogliamo condividere in un pomeriggio dedicato al Collio, allo stare insieme e alla buona musica”, conclude il Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, David Buzzinelli.

Orario dell’evento dalle 16.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Prezzo biglietti prevendita 15,00 €, in loco alla porta 18,00 €, biglietti ridotti per gli under 18.