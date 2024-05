Consorzio iNEST, nuovi bandi di finanziamento per 22 milioni

Scadono l’8 luglio 2024 le nuove opportunità di finanziamento stanziate dalla SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati all’interno delle iniziative promosse dal Consorzio iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem). In linea con gli obiettivi dello Spoke 9 di iNEST, guidato dalla Sissa, i finanziamenti sono finalizzati a realizzare prototipi di gemelli digitali, copie virtuali di beni reali impiegati in processi e prodotti industriali, infrastrutture, ambienti naturali, sistemi intelligenti complessi (porti, città, trasporti), salute, attività economiche.

I bandi, di circa 1,5mln e 950mila euro, sono rivolti ad aziende e imprese del Triveneto e del Mezzogiorno (https://www.consorzioinest.it/ bandi/bandi-spoke-9/)

Le iniziative si inseriscono nell’azione del Consorzio iNEST, finanziato dal Pnrr, per promuovere e sostenere l’applicazione delle più avanzate tecnologie digitali per le principali aree del Triveneto creando nel Nord-Est una rete capillare di competenze innovative nell’ambito dei settori industriale manifatturiero, mare, agricoltura, montagna, edilizia, turismo e cibo.

“È la seconda tornata di bandi di questo tipo che promuoviamo, come SISSA e come Consorzio”, commenta Gianluigi Rozza, professore di analisi numerica alla SISSA e referente dello Spoke 9. “La prima si è conclusa in ottobre e ha portato al finanziamento, tra Triveneto e Mezzogiorno, di 10 progetti, per un valore di quasi 2,5mln”.