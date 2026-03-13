Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento, occupazione in crescita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. San Vito al Tagliamento, 13 marzo 2026 – Cresce l’occupazione nelle aree produttive gestite o convenzionate con il Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento. L’analisi aggiornata al 31 dicembre 2025 evidenzia infatti un trend positivo che conferma la solidità del sistema industriale locale e la capacità del territorio di continuare ad attrarre investimenti e nuove opportunità di lavoro

Nel complesso, gli addetti impiegati nelle aziende insediate nelle varie aree di competenza hanno raggiunto quota 6.840, con un incremento complessivo del +4,94% rispetto al 2024, pari a 311 occupati in più. Un dato significativo che consolida il ruolo del Consorzio come uno dei principali poli produttivi del Friuli Venezia Giulia.

Nel dettaglio, la Zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento si conferma il cuore produttivo dell’area con 3.822 addetti, in crescita del +4% rispetto al 2024. Segnali positivi arrivano anche dalla Zona industriale Nord di Spilimbergo, che registra 588 addetti (+7,14%), e dalle altre aree produttive del territorio. Tra queste spiccano la Zona industriale Cosa, che segna la crescita più marcata con +10,55%, e le aree della Tabina e di Cordovado, che mantengono un andamento positivo con incrementi superiori al 5%.

A questi numeri si aggiungono i dati delle aree censite a partire dal primo semestre del 2025: Sesto al Reghena, con 850 addetti, e Morsano al Tagliamento, con 544 addetti, quest’ultima caratterizzata da un incremento del +10,11% tra il primo e il secondo semestre dell’anno.

Nel complesso, mentre l’occupazione cresce, il numero delle aziende rimane sostanzialmente stabile, segno di un rafforzamento della capacità produttiva e occupazionale delle imprese già presenti nel territorio.

“I dati confermano la vitalità del nostro sistema industriale – sottolinea il presidente del Consorzio, Sergio Barel – e dimostrano come gli investimenti in infrastrutture, servizi e sostenibilità contribuiscano a rendere le nostre aree sempre più attrattive. L’incremento degli addetti è un segnale importante non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, perché testimonia la capacità del territorio di generare lavoro e prospettive”.

Una crescita che si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo e innovazione avviato dal Consorzio negli ultimi anni. “L’attrattività delle aree produttive – aggiunge il direttore generale Daniele Gerolin – è il risultato di una strategia che punta a migliorare costantemente servizi e infrastrutture per le imprese. Dai progetti legati alla sostenibilità ambientale alle nuove infrastrutture idriche ed energetiche, fino ai servizi per i lavoratori, l’obiettivo è creare un ecosistema industriale competitivo e capace di sostenere lo sviluppo delle aziende. Possiamo dire che i Consorzi fanno bene alle imprese”.

In questa prospettiva si inseriscono anche le iniziative avviate dal Consorzio per rafforzare il modello di comunità industriale, con interventi che riguardano non solo l’efficienza delle infrastrutture e la sostenibilità ambientale, ma anche il benessere dei lavoratori e la qualità dei servizi offerti alle imprese.

Il trend occupazionale registrato nel 2025 rappresenta quindi un ulteriore tassello di un percorso che guarda ai prossimi anni con l’obiettivo di consolidare il ruolo delle aree industriali del Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento come uno dei motori di sviluppo del territorio.