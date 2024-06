Contabilità pubblica e digitalizzazione: convegno internazionale a Udine

Le tendenze della digitalizzazione nell’ambito contabile saranno protagoniste al “CIGAR 2024 Workshop”, appuntamento internazionale che si terrà a Udine dal 12 al 14 giugno presso gli spazi dell’Ateneo friulano di via Tomadini e via Gemona. Intitolato “Digital and smart governance for public sector accounting, auditing, and accountability”, l’evento è il 17° convegno del network Comparative International Governmental Accounting Research (CIGAR), una rete di ricerca volta a promuovere, a livello mondiale, il confronto e la ricerca sulla contabilità pubblica.

La tre giorni, organizzata dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (Dies) dell’Università, ospiterà anche il 4° Forum di Ricerca dell’IPSASB, l’organismo internazionale per i principi contabili del settore pubblico. Riunirà un’ottantina di studiosi ed esperti contabili per il settore pubblico da Italia, Albania, Austria, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, ma anche Armenia, Brasile, Canada, Colombia, Giappone e Stati Uniti.

«Il convegno – spiega il prof. Andrea Garlatti, responsabile del Comitato scientifico – permetterà di fare il punto sulle attuali tendenze della digitalizzazione in ambito contabile e di esaminare le relative implicazioni attraverso le interpretazioni dei protagonisti del settore e accademici di primario livello. Il forum di ricerca dell’IPSASB consentirà, inoltre, di proseguire nel percorso di affinamento dei principi contabili adatti alla realtà delle amministrazioni pubbliche».

Il “CIGAR 2024 Workshop” è organizzato dal Dies nell’ambito del progetto interdipartimentale “Governance e PA digitale”, volto ad analizzare il ruolo attuale e potenziale delle tecnologie e della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, fornendo ai decisori obiettivi e soluzioni da perseguire. Per maggiori informazioni sul programma: https://cigar2024udine.uniud.it.