Continua la crescita di Sereni Orizzonti

Dal primo agosto sono operative due nuove strutture della Sereni Orizonti in Liguria: San Tomaso D’Aquino e La Camandolina, acquistate il 30 luglio. I 173 posti letto delle residenze genovesi portano a 500 i posti letto costruiti o acquistati nel primo semestre del 2024: è questa, infatti, la quinta acquisizione nell’anno dopo le Rsa di Pinzano al Tagliamento, di Sestri Ponente e di Casalpusterlengo. Nelle cinque strutture lavorano oltre 350 collaboratori.

“Alle strutture acquistate si aggiungono quelle direttamente costruite dal Gruppo – dichiara il proprietario e fondatore Massimo Blasoni – tra acquisizioni e costruzioni puntiamo a complessivi 1.000 nuovi posti letto entro il 31 dicembre. Una crescita imperiosa che fa seguito a quella del 2023 rispetto al 2022, che ha registrato un incremento di fatturato del +28%. Stiamo investendo molto e abbiamo una pipe line di sviluppo che, proseguendo così, ci porterà in breve a raggiungere i 10.000 posti letto: nessuno nel settore cresce alla nostra velocità. La crescita, mi preme ricordarlo, di un gruppo realmente del Friuli-Venezia Giulia e che appartiene all’imprenditore e non a un fondo di private equity: siamo veramente in pochi

Le nuove aperture rientrano nel piano di sviluppo da 200 milioni che Sereni Orizzonti ha avviato e che prevede la costruzione entro il 2028 di 20 nuove residenze per anziani: sei cantieri sono già operativi, gli altri in imminente avvio. I nuovi posti letto saranno dislocati tra Friuli, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Il progetto di sviluppo avrà importanti ricadute occupazionali: si stima che, a completamento dell’operazione, saranno necessarie oltre 1.000 assunzioni di figure professionali quali operatori sociosanitari, infermieri, medici e fisioterapisti.

(Foto: ufficio stampa Sereni Orizzonti)