Contratti a termine e somministrazione: le novità introdotte dal Decreto Lavoro

“Contratti a termine e somministrazione: le novità introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro”: è questo il titolo dell’incontro promosso da Confindustria Udine e da Umana, che avrà luogo martedì 18 giugno, alle 14, nella Torre di Santa Maria.

Il cosiddetto “Decreto Lavoro” (la legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del D. L. 48 del 4 maggio 2023) ha modificato diverse disposizioni in materia di lavoro. In particolare, sono state aggiornate le condizioni che permettono di prorogare o rinnovare un contratto a termine o di somministrazione e di apporre una durata superiore ai 12 mesi.

L’incontro è, dunque, un’occasione per affrontare le questioni operative legate alle ultime novità introdotte, nonché riepilogare la disciplina normativa dei due istituti.

Il programma del pomeriggio prevede, in apertura, il saluto introduttivo da parte di Eva Pividori, responsabile Relazioni industriali e Lavoro, Formazione e education di Confindustria Udine, e Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana Spa.

A seguire l’intervento di Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro all’Università La Sapienza di Roma, che parlerà della disciplina del contratto a termine tra novità e conferme, con riguardo, in particolare, al contesto normativo di riferimento e al ruolo della contrattazione collettiva.

Da ultimo, Leonardo Fabretti, responsabile Area legale e contrattualistica di Umana Spa, si soffermerà sulle modifiche in materia di somministrazione di lavoro. Saranno approfondite le novità per utilizzatori e per le Agenzie per il lavoro e la valorizzazione del tempo indeterminato anche in apprendistato come una possibile risposta all’emergenza sulle competenze.