Contratto Comparto Unico, per la Cgil il 6% di aumento non basta

Un portafoglio vuoto per simboleggiare le difficoltà di arrivare a fine mese. Questa l'immagine della cartolina da indirizzare al Presidente Fedriga realizzata dalla Funzione Pubblica della Cgil per chiedere un adeguato rinnovo del contratto per i circa 12.500 dipendenti che operano negli uffici dei enti locali e della Regione. Nel retro della missiva, un messaggio per sottolineare come il 6% di aumento del monte salari proposto dalla Regione sia inadeguato rispetto all'inflazione subita negli ultimi tre anni.

«Non è mai successo nella nostra regione speciale che il contratto non coprisse l’inflazione: questa sarebbe la prima volta», dichiara la segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Orietta Olivo.

L’obiettivo è non accontentarsi del rialzo annunciato di 135 euro al mese e avvicinarsi quanto più possibile ai 190 euro, come suggerito dalla percentuale del 14,6% dell’indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato.

Da qui l’invito della sigla di categoria per mettere a disposizione maggiori risorse, come hanno fatto altre Regioni a Statuto speciale, come nella Val d’Aosta che ha siglato un aumento del 15,1%.

Il rischio altrimenti, secondo i sindacalisti, è che possa proseguire la fuga dei dipendenti dai municipi verso il privato o gli uffici della Regione con l’impossibilità di aiutare i piccoli enti locali ad affrontare la già grave carenza di personale.