Contributi: 1 milione per l’IA a PMI e professionisti del Fvg

“Con questa misura sosteniamo concretamente micro e piccole imprese e professionisti nell’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, rafforzando innovazione e competitività del sistema produttivo regionale, dando seguito a un’iniziativa di natura consiliare condivisa e sostenuta dall’Esecutivo”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine della seduta odierna della giunta, nel corso della quale – su sua proposta – è stata approvata la delibera che prevede la concessione di un contributo straordinario a favore delle PMI e dei liberi professionisti. Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale 19/2025, recependo un’iniziativa di natura consiliare condivisa e sostenuta dall’Esecutivo, con l’obiettivo di favorire la diffusione di tecnologie e dispositivi basati sull’intelligenza artificiale all’interno delle realtà produttive del Friuli Venezia Giulia. Per l’emanazione del primo bando, prevista entro il mese di giugno, sono state stanziate risorse pari a 1 milione di euro, suddivise tra 300 mila euro di spesa corrente e 700 mila euro in conto capitale per l’anno 2026. “Il contributo – spiega Bini – potrà coprire fino al 75 per cento della spesa ammissibile, per un massimo di 10 mila euro, ed è destinato a micro e piccole imprese e liberi professionisti con sede legale o operativa sul territorio regionale. Tra gli interventi finanziabili rientrano l’acquisto, lo sviluppo, l’implementazione e la manutenzione di software, applicazioni e piattaforme digitali basate sull’IA, nonché le relative attività di consulenza e formazione del personale”.

La misura sarà attuata con procedura a sportello e comprenderà anche il sostegno a percorsi di formazione e aggiornamento professionale erogati da enti accreditati dalla Regione. Il bando operativo sarà definito con successivo decreto del Direttore centrale competente.