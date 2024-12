Contributi a sostegno di spese notarili e professionali

La Comunità di montagna della Carnia ha disposto la concessione di contributi a privati e piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali per il pagamento delle spese notarili e professionali. Le spese in questione devono essere sostenute per operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale.

Gli incentivi vengono stanziati per azioni di accorpamento, ingrossamento e arrotondamento dei fondi di proprietà, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, in attuazione dell’articolo 3 commi da 92 a 96 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16.

I contributi saranno pari al 100% delle spese ammissibili (nel limite massimo di euro 2.000,00 per le PMI agricole e forestali e di € 1.000,00 per i privati, per ciascuna operazione e nel limite delle risorse disponibili).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente finanziatore: in particolare è possibile consultare il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. (Sezione Amministrazione Trasparente – Criteri e modalità – Comunità di montagna della Carnia)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Quando : a partire dalle ore 8.00 del giorno 1° gennaio 2025 e fino alle ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2025

Come:

– Tramite PEC a [email protected] allegando il PDF originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta e la scansione di un valido documento di identità;

– Tramite PEC a [email protected] allegando il PDF originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale PDF/P7M o equivalente;

– (SOLO PER PRIVATI) consegna cartaceo della domanda (modulo disponibile sul sito dell’ente) presso la segreteria dell’Ente. Il momento di ammissione della domanda equivarrà al momento di protocollazione da parte della segreteria dell’ente. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato.

Requisiti:

– sole spese sostenute nel corso dell’anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024), salvo che, per le stesse, sia già stata presentata e finanziata in precedenza la richiesta di contribuzione;

– ammissibili spese sostenute per un singolo atto indipendentemente dal numero di terreni oggetto di trasferimento della proprietà e di soggetti cedenti intervenuti nell’atto.