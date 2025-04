Contributi per il terziario: webinar di Confcommercio Fvg sul nuovo bando ex articolo 100

Contributi per lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnologie digitali, sistemi di videosorveglianza e sicurezza, prevenzione incendi e infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro. A metà aprile, come da delibera approvata dalla giunta regionale nella seduta di venerdì scorso, su proposta dell’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, verrà aperto il bando ex articolo 100 della Lr 29/2005 e ex art 13 della Lr 3/2021, due dei canali di finanziamento più attesi delle piccole e medie imprese del terziario per investimenti che spaziano dai lavori e spese di ammodernamento, all’efficientamento energetico e digitalizzazione.

IL WEBINAR

Confcommercio Fvg organizza giovedì 10 aprile, dalle 10.45 con partecipazione esclusivamente online, un webinar informativo dedicato alla presentazione delle caratteristiche del bando, con approfondimento, tra l’altro, di un paio di novità: da un lato la modalità a sportello e non più a graduatoria, dall’altro l’apertura estesa all’intero anno, così da permettere alle imprese di programmare gli investimenti e presentare domanda in maniera più agevole, anche grazie a un iter burocratico che è stato ulteriormente snellito e semplificato.

LA SINERGIA

«La Regione conferma il suo importante sostegno alle nostre imprese – commenta il presidente di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz –. Una sinergia che continua a funzionare con un’amministrazione disponibile all’ascolto e che ha ben compreso quanto è importante indirizzare risorse importanti per gli investimenti del comparto».

LE RISORSE

«In un momento cruciale per l’economia, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, la Regione mette in campo uno strumento che mira a favorire la crescita, l’innovazione e la competitività del terziario – afferma l’assessore Bini –, che da solo rappresenta oltre metà delle imprese e dei lavoratori del Fvg. Rispetto al passato, abbiamo reso ancora più semplice avanzare domanda di finanziamento, in un’ottica di costante semplificazione a vantaggio delle imprese. La nuova modalità a sportello renderà più facile programmare gli investimenti e la Regione, come sempre dimostrato in passato, è pronta a garantire le risorse per sostenere puntualmente le richieste delle imprese. Si partirà con una dotazione di 1,4 milioni, che potrà essere successivamente integrata nel corso dell’anno finanziario. Grazie all’efficienza amministrativa e alla competenza del Catt Fvg lavoreremo per dare il massimo supporto alle imprese del terziario».

IL BANDO 2023

La delibera di giunta contiene infatti le direttive al Catt Fvg, il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, che riguardano l’esercizio delle funzioni amministrative delegate per il 2025, relativamente alla programmazione dell’utilizzo delle risorse in relazione alle diverse tipologie di investimento a favore delle Pmi commerciali, turistiche e di servizio. Un Catt Fvg che nell’ultimo bando ex articolo 100, quello del 2023, ha ricevuto 1.038 domande, di cui 856 finanziate per un totale di circa 15 milioni di euro e 172 già liquidate per 2,6 milioni.

IL LAVORO DEL CATT FVG

«La celerità nelle risposte – sottolinea il presidente del Catt Fvg Fabio Passon – è il valore aggiunto di una squadra che sta lavorando con straordinaria efficienza su un canale di contribuzione fondamentale per le Pmi del terziario». Grazie alla proroga concessa dalla Regione a seguito degli eventi metereologici del 2023, il lavoro del Catt Fvg continua anche nella gestione del precedente bando pubblicato a fine 2021, con in particolare 192 pratiche di contribuzione che riguardano altrettante imprese in fase di conclusione degli interventi ammessi al contributo. Nei prossimi mesi seguirà la chiusura degli investimenti di altre 733 imprese per 7,3 milioni di euro di investimenti.