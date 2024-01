Contributo di 5 mila euro per i negozi di vicinato

Resterà attivo fino al 23 febbraio prossimo il bando regionale pensato per sostenere le microimprese che offrono servizi di prossimità nei piccoli Comuni. Gli esercizi che esercitano la vendita al dettaglio di vicinato nei Comuni con meno di 5mila abitanti e nelle frazioni di quelli con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti potranno fare richiesta di un contributo a fondo perduto fino a 5mila euro per sostenere le spese di funzionamento quali utenze, personale, affitto e costi connessi all’attività di certificazione.

“Si tratta per lo più di piccole e piccolissime aziende, spesso a conduzione familiare, che si trovano quotidianamente a competere con la grande distribuzione o con le vendite online”, spiega in una nota il consigliere regionale Simone Polesello, del Gruppo Fedriga Presidente. “E’ importante – prosegue il consigliere – che la Regione guardi con attenzione a queste realtà, che se non adeguatamente tutelate rischiano di scomparire e dunque di contribuire allo spopolamento dei piccoli centri. Queste imprese – conclude Polesello – rappresentano anche dei punti di riferimento per coloro che non hanno la possibilità di spostarsi e dei motori per il mantenimento dell’economia e dell’occupazione locale”.