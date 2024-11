Contro la violenza delle donne, in 40 Coop un minuto di silenzio

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di abusi e per il contrasto alla violenza di genere. Alle ore 11 del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Cooperativa chiederà a tutte e tutti – personale dipendente, socie, soci e alla clientela – di sospendere ogni attività osservando un minuto di silenzio in tutti i suoi oltre 350 negozi, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, per partecipare assieme ad un momento di presa di coscienza comune su un fenomeno allarmante e grave.

Questo momento di riflessione sarà caratterizzato dal silenzio per riflettere tutte e tutti insieme sul significato profondo della Giornata.

Inoltre, con “Una spesa per dire basta” di Coop Alleanza 3.0, fino a fine mese soci e clienti della Cooperativa possono contribuire a sostenere 35 centri antiviolenza provinciali che operano nei territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0.

Il sostegno ai centri antiviolenza del territorio avviene con un gesto molto semplice: acquistando confetture e i nettari Frutti di pace, quattro tipi di pasta Coop con confezione dedicata “1522” e la shopper “Una borsa, una vita”, disegnata dall’artista, attivista, fumetti­sta e femminista Anarkikka. L’1% della spesa di questi prodotti, infatti, sarà destinato a sostenere le strutture di ascolto, sostegno e aiuto che ogni giorno cercano di contrastare la violenza di genere e le sue conseguenze.

In Coop Alleanza 3.0, anche il Servizio Welfare per il contrasto alla violenza di genere

Per Coop Alleanza 3.0, l’impegno al contrasto alla violenza di genere è un impegno continuativo che si estende alle lavoratrici e ai lavoratori della Cooperativa, con le iniziative del Servizio Welfare costantemente pensate per costruire una cultura aziendale sempre più inclusiva e paritaria, anche attraverso specifici percorsi ed eventi formativi. Il Servizio Welfare di Coop Alleanza 3.0 approfondisce e valuta azioni finalizzate alla prevenzione di casi di violenza e molestie, oltre alla definizione di azioni di supporto anche attraverso consulenza e assistenza alle eventuali vittime. Tra le azioni di supporto, per le vittime di violenza di genere o maltrattamenti familiari è possibile ottenere il trasferimento presso altro punto vendita e si prevede, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita e fino a un massimo di 90 giorni di permesso retribuito aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge nei casi di percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

L’impegno della Cooperativa sul tema della violenza di genere nel 2023

Nel 2023 con l’iniziativa “Noi ci spendiamo, e tu?”, per tutto il mese di novembre, l’1% dei ricavi di vendita dei frollini a marchio Coop e dei prodotti “Frutti di pace” e il ricavato della vendita delle borse in edizione limitata realizzate da Elisa Puglielli è stato devoluto a 34 centri e strutture antiviolenza provinciali, per un totale di oltre 80 mila euro.

Insieme alla promozione della campagna attraverso i mezzi di comunicazione della Cooperativa, sono stati organizzati dai consigli di Zona 50 eventi, in collaborazione con le strutture e gli enti aderenti alla campagna.