Venerdì 15 novembre, dalle 15:00 alle 17:30, presso la Sala Rossini del Centro Congressi Park Hotel Villa Fiorita di Monastier, si terrà il convegno “Fattori ESG e valore dell’impresa – La sostenibilità come strumento di crescita.” L’iniziativa, promossa dal Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII in collaborazione con lo Studio Musolla di Pordenone, la BCC Pordenonese e Monsile, e ANCAL (Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro), mira a fornire una panoramica completa sul ruolo dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel contesto aziendale.

Nel corso dell’evento, esperti come l’Avv. Chiara Polesel (Studio NEA), il Dott. Giovanni Lorenzo Fabris (BeAdvisor) e il Dott. Francesco Musolla, relatore e moderatore di questo evento, esploreranno sia gli aspetti normativi che le applicazioni pratiche per la redazione del bilancio di sostenibilità. Sarà inoltre approfondita l’importanza del welfare aziendale, con particolare attenzione ai servizi sanitari convenzionati per i dipendenti, un’opportunità fondamentale in un contesto in cui il sistema sanitario pubblico fatica a coprire adeguatamente i bisogni dei cittadini.

Tra i relatori, Matteo Geretto (in rappresentanza della Casa di Cura Giovanni XXIII) tratterà l’argomento “Il Servizio sanitario welferizzabile: Case History Giovanni XXIII”

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione per imprenditori e professionisti del settore di esplorare come la sostenibilità possa diventare un vero strumento di crescita.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a [email protected]