Convegno sulla continuità generazionale nelle aziende familiari

Come rendere efficace la convivenza e la continuità generazionale e come risolvere concretamente le criticità alle quali le Imprese familiari sono sottoposte con il trascorrere del tempo? Quali soluzioni per la tutela patrimoniale nel passaggio generazionale?

Sono alcune delle domande cui cercherà di dare risposta, beneficiando dell’esperienza concreta dei relatori e della testimonianza diretta di un imprenditore, il convegno dal titolo “Continuità generazionale nelle aziende familiari: come impostare al meglio i percorsi delle giovani generazioni”, promosso martedì 2 febbraio, con inizio alle 17, nella Torre di Santa Maria, da Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) di Udine, Comitato Piccola Industria di Confindustria Udine e Teha Group.

Ad aprire l’incontro saranno Giacomo Andolfato, presidente del GGI Udine, Annalisa Paravano, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Udine, e Domenico Mafrici, Area ManagerFriuli Venezia Giulia di TEHA Group. A seguire l’intervento di Francesco Massignani, senior professional dell’area “Imprese familiari e Governance” di TEHA Group, che spiegherà come impostare al meglio i percorsi delle giovani generazioni in relazione alla continuità generazionale nelle aziende familiari.

In chiusura Diego Buso, ceo di Fluid System, porterà il case history della sua azienda e della famiglia Buso, a dimostrazione che, se le criticità peculiari delle imprese familiari – “figlie” del rapporto dialettico e molto spesso irrisolto tra le due istituzioni, la famiglia e l’Impresa – sono affrontate e gestite con debito anticipo, l’impresa familiare è in grado di esprimere risultati superiori rispetto alle imprese non familiari.

Immagine in alto creata con l’AI