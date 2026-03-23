Convittiadi rafforzano senso di comunità

“All’ingresso delle tante delegazioni scolastiche ho visto sfilare la storia del nostro Paese, espressione dell’eccellenza delle istituzioni educative italiane. Le Convittiadi rappresentano un momento di crescita, confronto e condivisione, in cui sport e cultura contribuiscono a formare cittadini consapevoli e rafforzare il senso di comunità”.

Con queste parole l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e università, Alessia Rosolen, ha partecipato, questa mattina, all’apertura della cerimonia inaugurale della XVIII edizione delle Convittiadi, le Olimpiadi nazionali degli istituti educativi statali in programma dal 22 al 29 marzo al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

Nel suo intervento, Rosolen ha sottolineato l’importanza dell’occasione: “Il Friuli Venezia Giulia dà il benvenuto a tutti i partecipanti, vi auguro una settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione, ma anche un’opportunità preziosa per conoscere e apprezzare i luoghi del Friuli Venezia Giulia. Siate orgogliosi di essere qui e di rappresentare le vostre istituzioni scolastiche”.

La cerimonia si è svolta con momenti simbolici e istituzionali, tra cui l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Fanfara della Brigata Alpina “Julia”, i saluti delle autorità, tra gli altri presenti anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Lignano, Laura Giorgi – e l’accensione del tripode olimpico, che ha sancito ufficialmente l’avvio dei giochi.

“Un sentito ringraziamento – ha aggiunto l’assessore a margine dell’evento – va all’Educandato Uccellis di Udine, eccellenza del territorio e protagonista dell’organizzazione, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. È anche una grande occasione per mostrare ai 2.500 giovani provenienti da tutta Italia un sistema regionale coeso, capace di offrire opportunità concrete in ambito educativo e formativo”.

Le Convittiadi 2026 coinvolgono 34 istituti educativi statali tra convitti ed educandati e propongono un ricco programma che integra competizioni sportive, attività artistiche e iniziative culturali. Accanto alle gare, sono previste visite guidate in diverse località del Friuli Venezia Giulia, tra cui Trieste, Aquileia, Redipuglia e Udine, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale regionale.

“La scelta di ospitare per il secondo anno consecutivo questa manifestazione – ha aggiunto Rosolen – conferma la qualità della nostra offerta formativa e la capacità del territorio di accogliere e valorizzare le nuove generazioni, investendo sul loro futuro. La Regione, anche attraverso la recente norma che disciplina in modo organico gli interventi per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, interviene in maniera strutturale, integrando – ha ricordato l’assessore – le risorse economiche statali e incrementando di fatto le ore curriculari di educazione motoria e fisica. L’obiettivo è di garantire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare sport lungo l’intero percorso scolastico, sin dalla materna, garantendo in tutte le scuole la presenza di docenti qualificati e attenzione verso alunni e studenti con disabilità o bisogni educativi speciali”.