Coop Alleanza 3.0: arrivano i prodotti fatti con farina di filiera 100% del FVG

Il contributo di Coop Alleanza 3.0 all’economia dei territori nei quali opera rappresenta elemento identitario, un valore fondante, un impegno verso la società. È l’estensione del rapporto mutualistico: dal punto di vendita all’intero territorio e alle comunità.

Coop Alleanza 3.0 ha avviato un processo di relazione tra i produttori con lo scopo di integrare le produzioni tra loro, favorendo la nascita di nuove filiere territoriali.

La filiera per Coop Alleanza3.0 non è infatti solo uno strumento di garanzia e controllo delle materie prime, ma contribuisce a far conoscere l’autenticità del prodotto locale e ad aumentarne la distribuzione, promovendo un volano economico e di coesione sociale e coinvolgendo gli agricoltori con contratti certi di fornitura. La filiera territoriale, dunque, valorizza tutti i soggetti che la costituiscono con una equa ripartizione del valore. Coop Alleanza 3.0 valorizza inoltre il rispetto delle risorse naturali, la salvaguardia della salute dei lavoratori, il perseguimento della legalità e della responsabilità sociale d’impresa.

Da tempo è stata avviato un progetto di realizzazione di filiere di farina regionale con il coinvolgimento di soggetti che condividono valori ed un impegno concreto alla qualità e sostenibilità sia per la produzione interna del pane fresco, sia per il coinvolgimento di fornai locali nell’utilizzo di farina di filiera territoriale per la produzione del pane da vendere poi nei punti vendita del territorio. Già nel 2020 sono state qualificate una decina di filiere di farina territoriali in diverse regioni in cui Coop Alleanza3.0 è presente. Si è successivamente lavorato per accantonare il grano necessario a realizzare ulteriori filiere implementate nel corso del 2022 e del 2023 in Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo e Veneto.

La filiera di farina territoriale arriva ora in Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione di Legacoop FVG in un percorso tutto regionale, per una farina 100% locale.

Il grano è coltivato in Friuli Venezia Giulia dai soci agricoltori della Cooperativa Circolo Agrario Friulano di San Giorgio della Richinvelda (Pn), poi macinato da Molino Moras, Società Benefit, sita a Trivignano Udinese (Ud), a conduzione famigliare ora a guida interamente femminile. Una farina di qualità che viene impastata ogni giorno dai fornai di alcuni dei nostri negozi per la produzione di pane, pizze e focacce all’ipercoop di Meduna a Pordenone, focacce in quello di Montedoro a Trieste e pizze all’ipercoop Tiare a Villesse.

Sempre questa farina di filiera 100% del Friuli Venezia Giulia dal Molino Moras arriva a due panificatori di lunga tradizione, le Cooperative Agricole di Castions (Pn) e il Forno Rurale di Remanzacco (Ud) e per essere trasformata in pane destinato ai circa 30 negozi di Coop Alleanza 3.0 del Friuli Venezia Giulia. Questi prodotti sono riconoscibili attraverso la denominazione “PANE DA FARINA DI FILIERA DI GRANO TENERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” comunicazione che inoltre riporta chi li ha lavorati e prodotti.

Michela Vogrig presidente di Legacoop FVG dichiara “Come Legacoop Friuli Venezia Giulia siamo da anni impegnati a sostenere progetti di filiera agroalimentare nella convinzione che l’aumento di valore aggiunto delle produzioni locali insieme ad un’equa distribuzione del valore fra tutti gli attori della filiera sia un volano di sviluppo del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. La filiera di farina 100% friulana promossa da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Legacoop FVG è il risultato di un percorso virtuoso di cooperazione tra imprese del territorio che valorizza e mette a sistema le eccellenze locali garantendo un equilibrio nelle condizioni di fornitura. Per Legacoop FVG si tratta di un progetto importante che contribuisce allo sviluppo delle cooperative associate ma soprattutto al mantenimento delle produzioni agricole ed alimentari sul territorio regionale, e anche al mantenimento della relazione diretta tra alimentazione e agricoltura e a una relazione positiva tra agricoltura e ambiente”.

L’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche evidenzia che “La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia inoltre, anche in risposta alle difficoltà generate dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino, ha rafforzato la sua attenzione sulle produzioni locali agroalimentari, cercando di soddisfare esigenze e aspettative degli attori della filiera, incoraggiando altresì l’interazione delle filiere e la circolarità delle catene del valore. Per questo, sono di primaria importanza le iniziative di sviluppo di filiere, quale quella delle farine, con valore aggiunto creato a vantaggio dei produttori, dei trasformatori, della vendita, dei consumatori e degli altri attori. Esempi di tali attenzioni possono essere ricondotte al PSR o ai recenti dispositivi regionali, con i quali sono stati finanziati interventi che vedono coinvolti produttori e trasformatori, e all’iniziativa del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” basata sui pilastri della sostenibilità aziendale e sulla tracciabilità dell’origine delle materie regionali.”

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 nella valorizzazione delle produzioni locali

Coop Alleanza 3.0 da tempo sostiene e valorizza i prodotti e i produttori locali, sviluppandone la presenza nella propria rete di vendita.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 per lo sviluppo sostenibile dell’economia del territorio si traduce in azioni concrete, che si sviluppano nelle diverse aree merceologiche, con l’obiettivo di mettere in vendita sempre più prodotti di provenienza regionale.

Questo impegno si traduce nei fatti: nel 2022 in Friuli-Venezia Giulia Coop Alleanza 3.0 ha acquistato prodotti per un valore di quasi 30 milioni di euro da oltre 100 fornitori con ragione sociale nella Regione FVG, coinvolgendo a tutto tondo il tessuto produttivo, dalla grande alla piccola e media impresa agroalimentare.

Coop Alleanza 3.0 sostiene e valorizza in modo particolare i produttori “locali”, (piccole e medie imprese agro-alimentari con distribuzione prevalentemente regionale, rappresentative della tipicità dei territori di cui sono espressione), sviluppandone la presenza nella propria rete di vendita, generando un virtuoso processo economico di cui la Cooperativa è parte integrante, divenendone uno sbocco commerciale: più di 80 dei 100 fornitori di Coop Alleanza 3.0 in Friuli Venezia Giulia sono parte di questo processo e i loro prodotti sono valorizzati nei punti vendita da una comunicazione dedicata , evidenziati con “bandierine” o puntatori che riportano la dicitura prodotto locale.