Coop Alleanza 3.0: “Chiusi per scelta 25 aprile e 1 maggio”

“Chiusi per scelta”. Il 25 aprile e il primo maggio i 350 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in Italia non apriranno. Una decisione – comunica la cooperativa – “per riconoscere e valorizzare due momenti che rappresentano pilastri della sua storia e dei suoi valori fondanti. Libertà, democrazia e giustizia sociale – spiega in una nota – sono infatti principi che attraversano la cultura cooperativa e continuano a orientarne l’impegno quotidiano”.

Un plauso arriva dal consigliere regionale del Partito Democratico Massimiliano Pozzo, che parla di “un segnale importante di attenzione verso i valori fondanti della nostra comunità e verso i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. “È un esempio concreto – aggiunge Pozzo – di come si possano coniugare attività economica e responsabilità sociale. Un gesto significativo – conclude – che merita di essere sottolineato e auspicabilmente seguito anche da altri”.