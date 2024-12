Coop Alleanza 3.0 dona 20 mila euro a Burlo Garofolo e Cro di Aviano

Un vero e proprio gesto di generosità a beneficio delle fasce di popolazione più fragili e bisognose. E’ quello compiuto da Coop Alleanza 3.0 e dai suoi soci a favore di due istituzioni del settore sanitario regionale come Burlo Garofolo di Trieste e Cro di Aviano ai quali sono stati donati dall’azienda due assegni simbolici da 10 mila euro ciascuno, raccolti grazie ai punti spesa a cui hanno aderito oltre 132 mila soci. In particolare, le donazioni supporteranno il progetto dedicato alla prevenzione dei tumori ginecologici del Burlo e al progetto di radiomica nella caratterizzazione dei tumori e nella prognosi del paziente del Cro di Aviano. Alla presentazione dell’iniziativa solidale c’era anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Nelle otto regioni in cui la cooperativa è presente sono stati raccolti in tutto 138 mila euro a beneficio di soggetti che si occupano quotidianamente di malattie oncologiche. GUARDA IL VIDEO