Coop Alleanza 3.0: Francesca Durighel nominata Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0, nella seduta del 6 agosto, ha nominato Francesca Durighel Vicepresidente della Cooperativa.

Nata il 25 dicembre 1983 e residente a Castelfranco Veneto (TV), laureata in Filosofia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Francesca Durighel ha una consolidata esperienza nello sviluppo di comunità, nella gestione di enti formativi e sociali e nella valorizzazione delle risorse umane.

È attiva in Anpi e, durante la scorsa consiliatura, ha fatto parte della Commissione Etica di Coop Alleanza 3.0.

Con la nomina di Francesca Durighel – che si unisce al Presidente, Domenico Trombone, e al Vicepresidente Vicario, Andrea Volta – si completa l’assetto dell’Ufficio di Presidenza di Coop Alleanza 3.0.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e Coop Alleanza 3.0 per la fiducia accordata. – ha dichiarato la neo Vicepresidente Durighel – È per me un onore assumere questo incarico e metterò a disposizione competenze, ascolto e impegno per contribuire alla crescita della nostra Cooperativa che ha al centro del suo agire le socie i soci, i territori e la costruzione del benessere delle comunità”.