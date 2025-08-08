  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 8 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Economia

Coop Alleanza 3.0: pubblicato il bilancio di sostenibilità 2024

Meno emissioni, più rinnovabili e un uso più consapevole delle risorse: la sostenibilità come pratica quotidiana
Redazione
Autore: Redazione

Un anno raccontato con i fatti. Coop Alleanza 3.0 ha pubblicato sul proprio sito il Bilancio di Sostenibilità 2024, il documento con cui la Cooperativa rendiconta volontariamente le scelte economiche, sociali e ambientali che hanno contraddistinto l’anno appena trascorso.

Anche nel 2024, la sostenibilità si è confermata come metodo di lavoro, non un obiettivo da raggiungere ma un criterio quotidiano per fare impresa in modo responsabile, trasparente e condiviso.

Un impegno concreto per l’ambiente

Nel corso dell’anno le emissioni climalteranti sono diminuite del 6%, con un calo netto del 22,8% per le emissioni dirette, grazie alla progressiva sostituzione degli impianti refrigeranti più datati. Sono stati attivati 3 nuovi impianti fotovoltaici e sottoscritti 10 accordi per la realizzazione di ulteriori impianti nei mesi successivi, con l’obiettivo di rafforzare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. La Cooperativa ha anche sottoscritto, insieme ad altre 14 imprese associate a Impronta Etica, un Patto per l’acqua per promuoverne un uso più consapevole. Sono state installate 16 nuove colonnine per la mobilità elettrica e si è avviato un piano di ricambio del parco auto aziendale, puntando su mezzi ad alimentazione ibrida o elettrica. Sul fronte dei rifiuti si sono avviati nuovi progetti di economia circolare, coinvolgendo anche i consumatori ad esempio con la raccolta selettiva delle bottiglie in PET.

Un valore che si moltiplica e si restituisce

Nel 2024 Coop Alleanza 3.0 ha generato un valore economico complessivo di 4,8 miliardi di euro, di cui 3,8 sono serviti a coprire i costi operativi. Il resto è stato redistribuito agli stakeholder; in particolare il 68,9% è stato destinato ai lavoratori (stipendi, formazione, welfare), il 23,3% ai soci (vantaggi economici, Prestito sociale, cashback);153,7 milioni sono stati reinvestiti per consolidare il futuro.

Una comunità di soci più attiva e digitale

La base sociale si è mantenuta stabile con 96.000 nuovi soci, di cui oltre 6.000 hanno aderito online (+39,8% rispetto al 2023). I soci hanno ricevuto complessivamente 173 milioni di euro in vantaggi, con 148,1 milioni in promozioni riservate e più di 20 milioni dalle attività di collezionamento, ai quali si aggiungono 26,7 milioni di interessi sui depositi dei soci prestatori, e 2,9 milioni in cashback per i pagamenti con Carta socio.

Lavoro, inclusione e parità

Con oltre 15.000 dipendenti, Coop Alleanza 3.0 ha continuato a investire nelle persone: 221.569 ore di formazione erogate, rinnovo del CCNL, ampliamento del welfare aziendale e avvio del sistema di flexible benefits. Il 76,3% del personale è donna, e quasi metà ha più di 50 anni. Nel 2024 è stato avviato l’iter per il riconoscimento della certificazione sulla parità di genere, secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, raggiunto nei primi mesi del 2025.

Territori e comunità al centro

Quasi 1.700 le iniziative promosse nei territori, con un investimento di 7 milioni di euro, corrispondente all’1% del venduto a marchio Coop. Tra queste, 691 progetti locali sostenuti dal percorso “Più Vicini”, , il supporto a 35 centri antiviolenza e il coinvolgimento di oltre 46.000 studenti nei progetti di educazione al consumo consapevole Saperecoop.

Riconoscimenti e trasparenza

Il Bilancio 2024 è stato sottoposto a verifica indipendente affidata a Bureau Veritas. Parallelamente alla redazione del bilancio di sostenibilità 2024, Coop Alleanza 3.0 ha avviato l’analisi di “doppia materialità”, al fine di adattare il report di sostenibilità in funzione dei requisiti previsti dalla direttiva europea in tema di rendicontazione di sostenibilità, CSRD. In questo contesto, ha già definito gli impatti ESG potenzialmente rilevanti, di cui dare conto nei futuri bilanci, e a breve li sottoporrà ai propri stakeholder per una loro valutazione.

