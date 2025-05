Coop Alleanza 3.0 tra i leader della sostenibilità 2025

Coop Alleanza 3.0 è stata riconosciuta tra le 240 aziende italiane Leader della Sostenibilità 2025, un importante traguardo che valorizza l’impegno concreto della Cooperativa nei tre ambiti ESG: ambientale, sociale e di governance. Un risultato ancora più significativo perché Coop Alleanza 3.0 è l’unica realtà del settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ad aver ottenuto questo riconoscimento.

Le aree di eccellenza che hanno distinto la Cooperativa nei tre ambiti ESG (environmental, social, governance) sono:

Gestione dell’acqua , grazie a politiche di utilizzo responsabile e iniziative di riduzione degli sprechi;

, grazie a politiche di utilizzo responsabile e iniziative di riduzione degli sprechi; Sicurezza sul lavoro , con alti standard di prevenzione, formazione e tutela dei lavoratori;

, con alti standard di prevenzione, formazione e tutela dei lavoratori; Trasparenza, elemento centrale della governance, che si traduce in una rendicontazione chiara e accessibile delle proprie performance, a partire dal bilancio di sostenibilità annuale.

L’inserimento tra i Leader 2025 si basa sull’analisi di oltre 5.000 aziende e sulla valutazione di 35 indicatori legati alla sostenibilità, considerando dati di bilancio e informazioni pubblicamente disponibili.

“Siamo molto felici di aver ottenuto questo riconoscimento per il quinto anno. È la dimostrazione di un impegno di Coop Alleanza 3.0 che continua, con l’obiettivo di migliorare costantemente il proprio impatto ambientale e sociale, rafforzando la propria posizione di riferimento per una GDO più equa, trasparente e sostenibile”, afferma Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0.

Un impegno quotidiano per uno sviluppo sostenibile

La sostenibilità è al centro della missione di Coop Alleanza 3.0, che si impegna a gestire ogni attività in modo responsabile, con particolare attenzione verso le persone e l’ambiente. Attraverso il Piano di sostenibilità 2024-2027, che ha come titolo “La mia spesa fa di più“, la Cooperativa si impegna a sviluppare un’offerta distintiva che, oltre a garantire qualità e convenienza per soci e consumatori, generi valore per l’ambiente, le persone e i territori. I soci della Cooperativa, con le loro scelte d’acquisto, contribuiscono attivamente a realizzare questo processo.