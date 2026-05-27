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Coop FAI, crescita e solidità nel welfare sociale

Bilancio 2025 in forte aumento: quasi 18 milioni di euro di produzione, 500 posti di lavoro stabili e nuovi investimenti nell’assistenza territoriale
Redazione
Autore: Redazione

Quasi 18 milioni di euro di valore della produzione (con un aumento del 10,34% rispetto all’anno scorso), un patrimonio netto che supera i 2,8 milioni e ben 500 posti di lavoro fissi a tempo indeterminato. Sono i numeri più importanti del bilancio 2025 di Coop Sociale FAI di Pordenone, approvato dalle socie e dai soci al Centro Congressi della Fiera cittadina.

Questi dati confermano l’importanza di FAI nell’aiuto alle persone sul territorio. Solo nell’ultimo anno la cooperativa ha garantito oltre 720 mila ore di lavoro, assistendo circa 4.800 persone. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la Disabilità (49%), seguita dagli Anziani (36%), dalla Salute Mentale (12%) e dai Minori (3%).

“Rendicontiamo numeri importanti – ha dichiarato la Presidente Hanna Genuzio durante l’assemblea – il valore della produzione ha sfiorato i 18 milioni di euro con un incremento del 10,34% rispetto all’anno precedente, la riserva legale è salita a 1.759.000 euro, il patrimonio netto ha superato i 2.800.000 euro, con una stabilità occupazionale composta da 500 lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo indeterminato. L’impegno del Consiglio di Amministrazione e della Direzione, insieme a lavoratrici e lavoratori, ha confermato FAI quale società leader per la promozione di welfare territoriale. La cooperativa ha inoltre avviato la costruzione di Corte Macramè, un nuovo investimento in collaborazione con la Regione FVG dedicato al tema dell’abitare possibile di persone anziane e con disabilità”.

Il dato sui 500 dipendenti stabili assume un valore particolare se letto l’ottica del mercato del lavoro attuale: la stragrande maggioranza della forza lavoro della cooperativa è infatti composta da donne, come donne sono la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Proprio per tutelare e valorizzare questa forte componente femminile, FAI ha ottenuto la nuova certificazione sulla Parità di genere UNI PdR 125:2022.

Si tratta del riconoscimento di politiche aziendali concrete: l’adozione di questo standard attesta l’impegno della cooperativa nel garantire equità salariale a parità di mansioni, pari opportunità di crescita professionale e tutele specifiche per la maternità. Questo traguardo si affianca al Family Audit (lo strumento per conciliare al meglio i tempi della famiglia e del lavoro) alle certificazioni storiche su Gestione Ambientale (ISO 14001), Salute e Sicurezza (ISO 45001) e Qualità (ISO 9001).

La crescita della cooperativa avviene però in un momento difficile per tutto il mondo dell’assistenza e della sanità: aumento dei costi e scarsità di personale qualificato.  “Negli ultimi due anni – ha spiegato il direttore generale Fabio Fedrigo – abbiamo visto aumentare il costo del personale di oltre due milioni di euro, in gran parte per l’applicazione del nuovo contratto nazionale. Ma questo è anche un fatto positivo, visto che per noi è prioritario proseguire sulla promozione delle retribuzioni di lavoratrici e lavoratori che oggi, più che mai, operano in contesti di alta complessità gestionale e professionale, all’interno di un sistema socio-sanitario, pubblico e privato, che sta collassando per mancanza di figure professionali a tutti i livelli. L’aumento esponenziale delle fragilità sociali richiede, a livello nazionale, adeguate attenzioni e urgenti politiche d’investimento per welfare e sanità”.

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