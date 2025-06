Cooperativa Thiel: chiusa con successo la terza edizione di “Passo dopo passo. Palestre di inclusione”

Si è conclusa con successo anche la terza edizione del progetto “Passo dopo passo. Palestre di inclusione”, con 60 beneficiari diretti (che si aggiungono ai 140 delle edizioni scorse) e altre 500 persone coinvolte, per 100 ore di attività erogate. Un percorso, ideato dalla cooperativa sociale Thiel, in collaborazione con Asufc, Comune di Palmanova, Istituto Comprensivo Palmanova e il sostegno finanziario della Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2024, che mira a realizzare concrete opportunità di inclusione dei minori con disabilità e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di Laboratori ludico-ricreativi, artistici e creativi aperti a tutta la cittadinanza.

Molte le attività realizzate in questi 12 mesi: un laboratorio di gioco con le carte con Claudia Cantarin; un laboratorio di songwriting con Marco Anzovino; un laboratorio di street art con Michele Nardon che ha prodotto il murale realizzato nel giardino della Biblioteca Comunale “A. Muradore” di Palmanova; un laboratorio di uncinetto e lavoro a maglia con Isabella Pontel; un laboratorio teatrale con Manuel Buttus per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Palmanova; un incontro con Marco Anzovino sul tema della prevenzione e del benessere in adolescenza con le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Palmanova; un incontro con Marco Anzovino sul tema della prevenzione e del benessere in adolescenza per i genitori degli alunni dell’I.C. di Palmanova; lo spettacolo musicale “Futura”, un omaggio a Lucio Dalla raccontato e cantato da Marco Anzovino con la partecipazione di Veronica Bitto e Cesare Coletti.

All’iniziativa conclusiva, la presentazione di “Chi Palma trova!”, il gioco di carte ideato dai bambini per i bambini durante il Laboratorio “Esplorare con il gioco” realizzato assieme a Claudia Cantarin dello studio Doppiofilo, l’assessore allo Sport, Giovani e Innovazione del Comune di Palmanova, Thomas Trino, ha detto: «Siamo orgogliosi di sostenere per il terzo anno consecutivo il progetto “Passo dopo passo. Palestre di inclusione” che rappresenta un esempio concreto di come cultura, creatività e partecipazione attiva possano diventare strumenti potenti di inclusione. Le attività laboratoriali – dalla scrittura musicale al teatro – offrono ai giovani uno spazio di espressione, crescita e relazione. In particolare, il gioco di carte ideato a partire dalle illustrazioni realizzate durante i laboratori è un bellissimo esempio di come il talento dei ragazzi possa trasformarsi in valore per tutta la comunità. Con i suoi numeri di persone coinvolte, questo progetto continua a generare impatto e significato. Il Comune di Palmanova è fiero di esserne partner e di investire in percorsi che costruiscono spazi di libertà e appartenenza, dove ogni passo è importante, ogni voce ha valore e ogni giovane può trovare il proprio modo di esprimersi».

Soddisfazione espressa anche da parte della Thiel che, attraverso il suo presidente, Luca Fontana, ha aggiunto: «Il progetto incarna appieno il nostro approccio cooperativo, basato sul fare insieme, sull’inclusione e sulla cura delle relazioni, con l’obiettivo di generare benessere diffuso e rafforzare i legami di comunità. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno preso parte alle attività, alle famiglie che ci hanno dato fiducia, ai professionisti che hanno lavorato con competenza e passione, ai partner che hanno collaborato in modo concreto e generoso. Ringraziamo infine la Fondazione Friuli e il Comune di Palmanova, il cui sostegno ha reso possibile la realizzazione di questa importante esperienza. Insieme, passo dopo passo, possiamo davvero costruire inclusione».