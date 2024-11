Cooperative in Fvg, donne con un salario inferiore del 14% rispetto agli uomini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il bicchiere mezzo pieno dice che ci sono sempre più donne nel mondo del lavoro e sempre di più con incarichi di responsabilità, quello mezzo vuoto afferma come la differenza di retribuzione con i colleghi maschi esista ancora.

Sono i principali dati emersi in occasione dell’insediamento della rinnovata Commissione regionale Dirigenti cooperatrici di Confcooperative. Per quanto riguarda il lato positivo della medaglia, nel comparto cooperativo le donne sono passate dal 52% del totale degli addetti nel 2016 al 59% di oggi, secondo uno studio effettuato dalla confederazione regionale tra le 508 cooperative associate. Sono inoltre donne il 28% dei presidenti di cooperative: otto anni fa erano il 24%. E ancora: il 30% dei componenti dei CdA sono di sesso femminile. Le differenze di genere, tuttavia, rimangono ancora ampie: secondo un’analisi condotta dalla stessa Confcooperative su base nazionale, il 68% delle addette delle imprese cooperative ricorre al part-time, contro il 30% dei colleghi maschi, e il gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne impiegati nelle cooperative in Friuli VG, si attesta ancora sui 14 euro lordi al giorno mediamente.

«I passi avanti degli ultimi anni – sottolinea Mirella Berdini, riconfermata alla guida della Commissione Dirigenti cooperatrici – sono anche merito dell’opera di sensibilizzazione che come Confcooperative facciamo per diffondere buone prassi aziendali e specifici progetti che, da un lato agiscono sulle donne per prepararle ad assumere ruoli di responsabilità, dall’altro diffondono cambiamenti organizzativi nelle imprese. Fare cooperazione significa anche essere in prima linea nel promuovere la parità tra donne e uomini».