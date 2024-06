Copagri Fvg: il presidente Valentino Targato ricevuto dal Prefetto Lione

“L’agricoltura regionale, al pari di quella nazionale, sconta diverse problematiche ataviche che da tempo stanno frenando lo sviluppo di un comparto di primaria importante per l’economia del Friuli-Venezia Giulia, quali i noti incrementi dei costi di produzione e la bassa redditività, che in molti casi non basta nemmeno a coprire le spese per i fattori produttivi”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Friuli-Venezia Giulia Valentino Targato, spiegando che si è sviluppato sulla base di queste premesse un lungo e articolato confronto con il Prefetto di Udine Domenico Lione.

“Si è trattato di un incontro molto cordiale, durante il quale abbiamo toccato numerosi argomenti di interesse per il futuro dell’agricoltura, a partire da temi quali l’occupazione e la sicurezza sul lavoro, sui quali la Federazione è da sempre impegnata attivamente anche tramite appositi corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati periodicamente”, spiega Targato, che ha guidato una delegazione della Copagri regionale composta dal vicepresidente Ennio Benedetti e dal direttore Davide De Candido.

“Sempre in tema di occupazione, abbiamo accolto con piacere l’invito del Prefetto a collaborare per continuare a sensibilizzare le aziende sull’importanza dimettere in atto ogni possibile strategia per evitare e ridurre il più possibile il rischio di infortuni e per debellare la piaga del lavoro nero in agricoltura”, prosegue il presidente, informando che il confronto ha riguardato anche i temi delle assunzioni e dei controlli.

“Abbiamo poi esposto al Prefetto le posizioni della Copagri Friuli-Venezia Giulia in merito a diversi altri argomenti di natura infrastrutturale che toccano da vicino le aziende agricole friulane, come la possibile realizzazione di una cassa di espansione a Varmo (UD) del Fiume Tagliamento, che interessa oltre 1400 ettari di terreno agricolo, e della nuova autostrada Gemona-Sequals”, aggiunge Targato, ringraziando il Prefetto Lione per la grande attenzione e sensibilità mostrata nei confronti delle istanze del Primario.