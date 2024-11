Coram punta a rivoluzionare la formazione per la sicurezza sul lavoro

Coram Servizi Imprese, leader in Friuli nel settore della formazione e sicurezza sul lavoro, si prepara a espandersi a livello nazionale, forte dell’esperienza maturata con oltre 6.000 aziende e 65.000 addetti. L’azienda ha rinnovato il proprio approccio alla formazione a distanza (FAD), puntando su strumenti digitali avanzati e accessibili anche per le piccole realtà aziendali.

“L’obiettivo è rendere la formazione facilmente fruibile, così da creare un capitale umano preparato e consapevole,” spiega l’AD Riccardo Cisilino. I corsi FAD di Coram includono video formativi, slide dettagliate e animazioni che trattano la sicurezza in modo coinvolgente. La pandemia ha accelerato la transizione verso questo modello, in cui Coram si è distinta adottando piattaforme innovative per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.