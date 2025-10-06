Corecom FVG, adottata la Carta Servizi per le controversie su servizi digitali

Il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha adottato la Carta dei servizi per le controversie tra utenti e fornitori di servizi dell’ecosistema digitale (telefonia, internet e pay Tv).

La Carta illustra in modo chiaro e trasparente le procedure operative di risoluzione delle controversie, inclusi i passaggi da seguire e i canali di assistenza dedicati agli utenti (sedi, contatti telefonici e via e-mail), definisce standard di qualità e tempi di risposta per la gestione dei procedimenti, rafforzando l’assistenza agli utenti anche tramite sportelli fisici e servizi digitali.



La Carta sarà periodicamente aggiornata per riflettere le evoluzioni normative e tecnologiche, nonché i suggerimenti e il grado di soddisfazione degli utenti, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità dei servizi forniti e il diritto degli utenti a una tutela efficace.

La Carta dei Servizi è pubblicata sul sito del Corecom Fvg, nella relativa sezione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell’ecosistema digitale, e sul sito del Consiglio regionale Fvg nella sezione “Amministrazione trasparente”.