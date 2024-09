Cormons, Comitato dice no a parco fotovoltaico nell’ex caserma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. No ad un parco fotovoltaico a terra in un’area paesaggisticamente di rilievo come quella sottostante il colle di San Giorgio a Cormons. E’ la posizione espressa dal neo-costituito Comitato Cittadini della frazione di Brazzano, che chiede al Comune di non andare avanti con il progetto, che verrà presentato da Confartigianato, in cui è prevista nell’ex caserma Colobini un’area destinata ai pannelli. Il Comitato dice no al campo fotovoltaico a terra che sarebbe stimato di dimensioni di circa 15-20 mila metri quadrati.

Il sindaco Roberto Felcaro risponde: “Ci sono stati incontri preliminari anche con la Regione per valutare la fattibilità del progetto da cui è nato un rendering di massima. Noi lo vediamo come un’opportunità per i cittadini, con abbattimento e rimozione di migliaia di metri cubi di cemento, creazione di un parcheggio di fronte al polo scolastico e riqualificazione in chiave turistica con spazi per camper e mobilità sostenibile con presenza di e-bike, oltre al fotovoltaico da adibire a comunità energetica su un’area degradata come l’ex caserma, con cui servire scuola, polisportivo e cittadini in generale. Ma nulla – aggiunge Felcaro – verrà deciso se non prima di un incontro con loro per capire quanto questa possibile nuova realtà sia vista come un vantaggio per la frazione. Si svolgerà – conclude – quando il progetto sulla caserma sarà presentato al Comune in forma completa”.