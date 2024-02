Corrieri senza indennità: sciopero con presidio in Sda

Sciopero con presidio domani davanti alla sede della Sda di Udine, a Feletto in via Galilei. A proclamarlo la segreteria provinciale della Filt Cgil, nell’ambito della vertenza che vede contrapposti con la proprietà i dipendenti della Cargo Broker spa, una società che gestisce in appalto i servizi di consegna. Al centro del contendere il mancato riconoscimento a tutti i lavoratori dell’indennità di maneggio denaro e dei relativi arretrati: quella indetta per domani dalla Cgil è l’ultima di quattro giornate di astensione dal lavoro. Il presidio si terrà dalle 8 alle 9 e dovrebbe coinvolgere una cinquantina di persone, tra cui anche gli esponenti di altre categorie sindacali, come la Filctem Cgil, che hanno espresso la propria solidarietà ai lavoratori e alla Filt.

Sotto accusa da parte della Cgil, come spiegano il segretario provinciale della Filt Giuseppe Mazzotta e il delegato sindacale in Carbo Broker Sergiu Morosanu, un accordo firmato martedì tra l’azienda e un’altra sigla sindacale, «senza un’assemblea, senza un accordo tra le parti e senza i passaggi democratici previsti dagli accordi interconfederali», si legge in un volantino.