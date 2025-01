Corsi di formazioni gratuiti, 337 badanti inserite nel mondo del lavoro

In un contesto in rapida evoluzione, dove normative e richieste burocratiche aumentano, la formazione teorica è sempre più necessaria. Gallas Group, attiva da oltre dieci anni nel reclutamento di colf e badanti, ha organizzato nell’ultimo anno corsi gratuiti per l’assistenza domiciliare, con un riscontro positivo. L’ultimo corso, attivo nella sede di via Cividale 322 a Udine, prevede tre settimane di lezioni frontali, dal lunedì al venerdì, fino al 14 febbraio.

Il programma copre temi fondamentali come la cura della persona, l’igiene, la movimentazione e le patologie tipiche dell’età anziana, oltre a nozioni di psicologia e basi di lingua italiana, utili per chi è appena arrivato in Italia. Il corso coinvolge partecipanti provenienti da diverse aree geografiche, con età comprese tra i 23 e i 62 anni.

In un anno sono state formate 337 persone, di cui la maggior parte ha trovato lavoro subito dopo, grazie a una domanda crescente nel settore dell’assistenza domiciliare. Per informazioni, contattare lo 0432.1743739 o visitare la sede di Udine. Un’opportunità concreta per chi vuole entrare con competenza in un settore fondamentale per il welfare italiano.