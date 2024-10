Corsi gratuiti per badanti a Udine

Gallas Group, azienda friulana specializzata nella selezione di colf e badanti, avvia un nuovo progetto di formazione gratuita per badanti e colf a Udine, con l’obiettivo di rendere i lavoratori del settore sempre più qualificati. Il corso, che si terrà dal 15 al 29 ottobre, offrirà lezioni teoriche e pratiche, tra cui assistenza agli anziani, igiene e alimentazione, e sarà affiancato da lezioni di italiano per le assistenti straniere.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che prevede la creazione di una piattaforma online di formazione continua, accessibile a tutti i lavoratori del settore. Gallas Group, attiva con 40 filiali in nove regioni italiane, punta a espandere questo modello di formazione anche in altre sedi, sottolineando l’importanza della preparazione professionale nel campo dell’assistenza. Inoltre, l’azienda accoglie positivamente l’incremento del numero di lavoratori stranieri autorizzati a entrare in Italia per il settore assistenziale, che passa da 9.500 a 10.000 persone secondo il decreto flussi.