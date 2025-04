Corsi Oss al via allo Ial Fvg: oltre 150 qualificati, occupazione immediata per il 90%

Sono oltre 150 gli operatori socio-sanitari che hanno recentemente conseguito la qualifica professionale EQF3 presso lo Ial FVG. Il 90% ha trovato subito lavoro nella stessa struttura dove ha svolto lo stage, mentre a sei mesi dalla fine del corso il tasso di occupazione raggiunge il 98-100%.

Il corso Oss, sostenuto dal Fondo Coesione Italia 21-27, Unione Europea e Regione Friuli Venezia Giulia, prevede 1.000 ore complessive, di cui 450 di tirocinio. “Si tratta di un percorso collaudato, costruito su oltre vent’anni di esperienza nella formazione di operatori pubblici e privati del settore socio-sanitario – spiega Giovanna Venier, responsabile dell’Area Inclusione Sociale e Orientamento –. Ial è anche provider ECM, ente accreditato per l’Educazione Continua in Medicina”.

Le prossime edizioni prenderanno il via a fine maggio nelle sedi di Maniago e Monfalcone, uniche realtà accreditate in quelle aree per offrire il corso Oss. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio.

L’Oss è una figura sempre più richiesta in regione: lavora in ambito sanitario e sociale, con mansioni di assistenza diretta alla persona, anche in strutture residenziali, domiciliari, ospedali e centri diurni. “Formiamo operatori competenti e flessibili – aggiunge Venier – in grado di intervenire su più livelli, dall’assistenza di base ai piccoli interventi sanitari, anche in contesti educativi o con disabilità”.

Ial promuove anche la preparazione ai concorsi pubblici in sanità, grazie alla collaborazione con la Cisl, offrendo opportunità di carriera stabile nel sistema sanitario.

Il corso affronta materie come legislazione sanitaria, igiene, psicologia, anatomia, tecniche di mobilizzazione e metodologie del lavoro socio-sanitario.

I requisiti per l’accesso sono la maggiore età alla data di iscrizione, residenza in Friuli Venezia Giulia, licenza media, stato di disoccupazione all’avvio del corso, idoneità psicofisica. Informazioni e iscrizioni: [email protected] – www.ialweb.it