Corso “Io Sono FVG” ospite del Gruppo Illiria a Udine

Il gigante friulano del vending Illiria di Udine ha aperto le proprie porte per il secondo appuntamento del nuovo ciclo di formazione promosso e organizzato da Agrifood FVG, dedicato alle aziende agroalimentari a marchio “Io Sono FVG”. L’incontro è stato dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un focus sul ruolo del credito e sugli aspetti giuridici legati alla sostenibilità d’impresa, attraverso il confronto con esperti e best practice aziendali. Sono intervenuti Carlotta Bortolin del Gruppo Illiria, Roberto Cassina, di CiviBank, Egidio Palmieri dell’Università di Udine, Pietro Tonchia di LegalNext e Pierpaolo Rovere di Agrifood FVG. Prossimo appuntamento in Carnia: mercoledì 27 maggio a Tolmezzo, presso Gustochef, per un focus su nuove tecnologie e ricerca.