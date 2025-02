Corte dei Conti Fvg, recuperi per 1.4 milioni nel 2024

“La Procura nel 2024 ha svolto una notevole attività istruttoria comportando grossi recuperi, cioè ‘reintrotati’ nei bilanci pubblici soldi spesi o sottratti. I recuperi totali sono circa 1,4 milioni di euro”. Lo ha detto il Procuratore regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, sintetizzando i risultati dell’attività del 2024 prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025. Del milione e 400mila euro, solo quelli di attività istruttoria in interlocuzione con amministrazioni hanno reimmesso nel circuito economico, pronti a essere destinate a servizi per la collettività, circa 660 mila euro. Notevoli anche recuperi conseguiti in sede di giudizio con rito abbreviato: circa 175mila euro. Nel corso del 2024 sono state 1.075 le segnalazioni di danno giunte alla Procura della Corte dei Conti Fvg, coerentemente con gli anni precedenti, e di circa 200 inferiore al numero di denunce presentate alla sezione del Veneto della stessa Corte dei Conti, considerando però il numero della popolazione decisamente più alto della regione confinante e il numero di magistrati, anche quello più alto.