“Corte Villalta luogo ideale per la formazione superiore”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Questa è forse la prima plastica dimostrazione, il primo intervento strutturale, che viene immaginato per dare una risposta complessiva a percorsi che iniziano subito dopo il termine della scuola media e che possono avere esiti all’interno degli istituti tecnici superiori (Its) immediatamente legati al mondo del lavoro”. Sono le parole dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, che questo pomeriggio ha eseguito un sopralluogo a Udine, nel cantiere edile di “Corte Villalta”, nella zona del centro studi. Qui, ad opera del Gruppo Danieli di Buttrio è in fase di realizzazione un grande complesso destinato a ospitare anche la “Mits Academy”, la scuola superiore dell’istituto tecnico “Malignani” di Udine.

L’esponente dell’Esecutivo è stata accompagnata nel sopralluogo dal presidente ad interim di Danieli, Alessandro Brussi, dalla presidente della “Mits Academy”, Paola Perabò, e da alcuni tecnici del Gruppo Danieli che si occupano del cantiere edile. “Quello che si sta costruendo in questo spazio urbano – ha detto Rosolen – diverrà realtà importante per la città di Udine e per tutta la nostra regione. Il cantiere che abbiamo visitato oggi rappresenta un percorso di innovazione sociale che coinvolge tutti, perché fa parte della contemporaneità della nostra società, nella sue nuove esigenze e nelle sue istanze, sotto il profilo della formazione e della domanda di lavoro”. Rosolen ha fatto notare, infatti, come “l’accelerazione della conoscenza delle competenze dei percorsi formativi di istruzione tecnica e di istruzione tecnica superiore hanno bisogno, oggi, di spazi completamente nuovi per poter permettere ai giovani del nostro territorio di esercitarsi e di apprendere al meglio le necessarie nozioni. Il sistema Its è al centro di una rivoluzione sulla costruzione di filiere tecnico-professionali che partono dalla scuola secondaria di secondo grado e dal sistema della formazione professionale. “Corte Villalta” a Udine risponde a questa esigenza e la sua operatività permetterà a un numero sempre più alto di ragazzi di poter scegliere percorsi di studio immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, a beneficio della loro crescita e a beneficio delle aziende del territorio”.

Il cantiere, che riqualifica un’area storica di Udine, quella sulla quale sorgeva lo stabilimento Dormisch, è stato progettato per andare a ospitare non solamente l’Its – con una disponibilità programmata per 600 studenti, con laboratori e aule -, ma anche una “piazza” per l’organizzazione di eventi che coinvolgano la collettività, e un’area di accoglienza e ristorazione dedicata ai giovani che frequentano il centro studi e in generale alla cittadinanza. Il complesso sarà completamente autonomo sotto il profilo energetico, dotato di una centralina idroelettrica e di pannellatura solare.