Costa Crociere cerca 60 persone da inserire nel proprio organico

I Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia organizzano a Trieste dal 15 al 17 aprile un recruiting day a favore della società di navigazione Costa Crociere, che cerca 60 persone per i profili di Cruise staff (animatore), Future cruise consultant, Graphic editor e Hospitality operator. I posti disponibili sono 60 in tutto, 15 per ogni profilo ricercato. I candidati idonei saranno selezionati con il supporto dei Centri per l’impiego e avviati a un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione.

In merito, l’Assessore al Lavoro Alessia Rosolen ha rimarcato che “il 97 per cento delle persone che completano il percorso di selezione e quello formativo vengono assunte da Costa Crociere. Questo dato è il migliore biglietto da visita per introdurre il Recruiting day finalizzato a inserire nelle navi della compagnia 60 persone che avranno, oltre all’opportunità occupazionale, anche quella di acquisire una competenza attraverso un brevetto professionale”. L’assessore ha poi ricordato “come dal 2017 al 2024 la collaborazione con Costa Crociere abbia portato 390 persone a partecipare ai percorsi formativi co-progettati con l’azienda, con una percentuale di assunzione molto alta. Un’attività che nei numeri dimostra l’efficacia di un’iniziativa che si sta replicando con frequenza sempre più costante sul territorio, registrando una più che significativa partecipazione del mondo produttivo”. Gli interessati possono candidarsi entro il 1° aprile attraverso il portale regionale dedicato alle offerte di lavoro (ibit.ly/bfScX).

I curriculum vitae pervenuti saranno valutati dai preselettori del Centri per l’impiego e i candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare alle selezioni, che si articoleranno in tre differenti fasi: l’8 aprile sono previste le prove linguistiche scritte, in modalità online, alle quali seguiranno le prove linguistiche orali, sempre in modalità online; il 15, 16 e 17 aprile sono in programma i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.

I candidati che supereranno le selezioni saranno ammessi ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 438 e le 555 ore, forniranno le capacità e competenze richieste dai diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia valuterà le assunzioni, che prevedono contratti a tempo determinato Cnl marittimi di 4/6 mesi, rinnovabili. Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti i profili ricercati, un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado o diploma professionale almeno quadriennale, e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a A2 o B1 a seconda della posizione. Per gli addetti all’accoglienza, i consulenti vendita crociere è richiesta la conoscenza di almeno una seconda lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo a un livello non inferiore a B1; per gli animatori a livello non inferiore ad A2. Per candidarsi è inoltre necessario essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Gli addetti all’accoglienza (hospitality operator) si occupano dell’accoglienza e dell’assistenza degli ospiti presso le reception delle navi Costa; i consulenti vendita crociere (Future cruise consultant) forniscono consulenza e supporto agli ospiti a bordo per l’acquisto di future crociere; gli animatori (Cruise staff – Animator) promuovono e organizzano tutte le attività di animazione con entusiasmo e creatività; i grafici editoriali (Graphic editor) sono responsabili dello stile e del layout di tutte le comunicazioni di bordo. Per informazioni sulle candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Trieste al numero 040 3772877 o scrivere a [email protected].