Costa Crociere, recruiting per 42 assunzioni in FVG

Riparte la selezione di nuovo personale per Costa Crociere in Friuli Venezia Giulia. Questa volta i profili professionali ricercati dalla compagnia italiana per lavorare a bordo delle sue navi sono quelli di addetto all’accoglienza/receptionist, amministrativo e grafico.

I posti disponibili sono 42 in tutto, di cui 15 per il profilo di operatore dell’accoglienza/receptionist, 15 per quello di amministrativo di bordo e 12 per il profilo di grafico.

I candidati saranno selezionati con il supporto dei Centri per l’impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e avviati a un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione.

Gli interessati possono candidarsi entro il 25 settembre sul portale regionale https://offertelavoro.regione.fvg.it/. I curricula vitae pervenuti saranno valutati dai preselettori del Centro per l’Impiego e i candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare alle selezioni, che si articoleranno in tre differenti sezioni: una prova scritta, il 2 ottobre, in modalità online; una prova linguistica e psicoattitudinale, il 3 e 4 ottobre, sempre in modalità online; e infine, il 5 e 6 ottobre, i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.

I profili che supereranno le selezioni saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 408 e le 464 ore, forniranno le competenze richieste dai diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia invierà ai profili idonei le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato CCNL marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.

Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti i profili ricercati, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma professionale (quadriennale), oltre alla conoscenza della lingua inglese a livello non inferiore a B1. Per gli addetti all’accoglienza/receptionist e i grafici è necessaria anche la conoscenza di almeno una seconda lingua straniera fra tedesco, francese e spagnolo a livello non inferiore a B1, mentre per gli amministrativi la conoscenza di almeno una seconda lingua straniera fra tedesco, francese e spagnolo a livello non inferiore a A2. Per candidarsi è inoltre necessario essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.

“Il Friuli-Venezia Giulia – ha detto Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro – continua a investire con convinzione sulla formazione puntando su corsi qualitativamente elevati in grado di preparare al meglio le diverse figure professionali richieste dal mercato. La collaborazione stretta nel tempo con Costa Crociere è senz’altro un esempio virtuoso in questo settore. Tra il 2017 e il primo semestre del 2023 sono 279 le persone che hanno partecipato ai percorsi finanziati dalla Regione per i profili di animatori, receptionist, fotografi, cuochi e addetti alle escursioni e alla vendita di pacchetti e crociere. Di questi ben il 96,5% ha ricevuto una proposta di imbarco dalla grande compagnia di navigazione. Nel periodo tra giugno e luglio 2023 sono partiti altri tre corsi per consulenti di viaggio, fotografi e addetti all’ospitalità. Inoltre, in occasione del recruiting di ottobre, l’azienda ha chiesto di aprire la ricerca per due nuove figure professionali: administration operator e graphic editor”.

“Dopo la stagione estiva – ha detto Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere – riparte la ricerca di personale in Friuli-Venezia Giulia per lavorare a bordo della nostra flotta, attraverso la formula vincente dei corsi di formazione finalizzata all’assunzione. Questi corsi rappresentano un’ottima opportunità per iniziare un percorso di carriera sulle navi Costa, perché offrono una formazione gratuita e tagliata su misura in base alle caratteristiche dei profili di cui abbiamo bisogno. Infatti, le percentuali di assunzione sono altissime, quasi del 100%, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, una regione con la quale collaboriamo in maniera eccellente da parecchi anni”.Per informazioni su candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Trieste al numero 040.3772877 o scrivere a: [email protected]