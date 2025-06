Costruire valore sostenibile conviene

Il valore strategico della sostenibilità risiede nella capacità di creare vantaggi competitivi duraturi. Integrare pratiche sostenibili migliora la reputazione aziendale, riduce i rischi operativi e normativi, ottimizza l’uso delle risorse e stimola l’innovazione. Inoltre, risponde alle crescenti aspettative di consumatori, investitori e stakeholder.

Sono questi, in estrema sintesi, gli spunti emersi questo pomeriggio al convegno dal titolo “Costruire valore sostenibile: la spinta degli ESG per la competitività d’impresa”, organizzato da Confindustria Udine in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Baker Tilly Hidra S.r.l. SB.

L’incontro, rivolto alle imprese del territorio e ospitato nella Torre di Santa Maria, si è proposto di esplorare il valore strategico della sostenibilità, con interventi di alto profilo e testimonianze concrete.

Nei i saluti istituzionali il vicepresidente di Confindustria Udine, con delega ai temi dell’ESG, Mario Toniutti, ha evidenziato come “i criteri ESG sono il fondamento su cui costruire un’impresa moderna, competitiva e responsabile. Essere sostenibili non significa solo ridurre l’impatto ambientale: si tratta di ripensare i processi, innovare i prodotti, formare le competenze e attivare nuove sinergie tra pubblico e privato, tra territori e istituzioni. Come Confindustria Udine, crediamo fortemente che la sostenibilità debba diventare un elemento strutturale della strategia industriale. Per questo, lavoreremo per offrire alle imprese occasioni di confronto come quello di oggi, promuovendo una visione condivisa che sappia cogliere appieno le opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale. Sappiamo che la sostenibilità non è una formula da applicare: è una cultura da diffondere, un metodo da integrare, una responsabilità da assumersi. E solo attraverso un impegno condiviso e una visione lungimirante, il nostro sistema industriale potrà rafforzare la propria competitività sui mercati”.

Dal canto suo, Annalisa Paravano, vicepresidente con delega alla Piccola Industria di Confindustria Udine, si è detta convinta che “le PMI non devono rincorrere la sostenibilità, ma devono guidarla. Oggi la sostenibilità non è più un costo, né un obbligo formale: è un investimento in reputazione, relazioni e accesso ai mercati. È la chiave per costruire valore competitivo nel tempo. Le piccole imprese hanno un grande potere: trasformare la sostenibilità in pratica quotidiana, non in slogan. E proprio perché il cambiamento non è ancora obbligatorio per tutte, chi saprà anticiparlo avrà un vantaggio reale e duraturo. Il convegno di oggi lo dimostra con i fatti: ci sono imprese che lo stanno già facendo, con risultati concreti. Come Piccola Industria, vogliamo essere al fianco delle imprese in questo percorso: offrendo strumenti, cultura e visione”.

Sono seguite quindi le relazioni di Anna Maria Moressa, economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Francesco Lagonigro, fondatore di Baker Tilly Hidra S.r.l. SB e Maurizio Vaninetti, senior director ESG Scoring Intesa Sanpaolo, che si sono concentrate sul legame tra performance ESG e accesso a strumenti finanziari dedicati, come i prestiti agevolati, analizzando dati, tendenze e strumenti operativi per accompagnare le imprese in questo percorso.

Ha concluso l’evento una tavola rotonda, moderata da Monica Bortoli, business coach & HR consultant di Baker Tilly Hidra S.r.l. SB, che ha messo in evidenza le esperienze di alcune imprese locali, raccontando le difficoltà incontrate e i risultati ottenuti grazie all’adozione di strategie ESG. Sono intervenute alla tavola rotonda Arianna Arizzi, responsabile Sostenibilità e Marketing di Maddalena S.p.A, Camilla Sardos Albertini, responsabile Sostenibilità e Marketing di Ideal Service Coop, Nicole Fanigliulo, responsabile Marketing di Koki S.p.A, affiancate dall’intervento di Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo.

Il convegno ha rappresentato anche un primo momento pubblico per far emergere il lavoro svolto dalla delega ESG all’interno di Confindustria Udine. Il confronto tra imprese, istituzioni e professionisti è stato utile anche per identificare nuove aree di intervento e per costruire un’agenda condivisa di attività future. L’obiettivo è consolidare un ecosistema favorevole alla sostenibilità, capace di generare valore duraturo per le imprese, per le persone e per il territorio.