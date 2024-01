Cottarelli a Gorizia: Nordest locomotiva d’Italia

“Dal 1999 al 2019 è stato il peggior ventennio economico della storia d’Italia, per la prima volta i figli non stavano meglio dei genitori: tra i 182 Paesi del fondo monetario internazionale in termini di crescita dell’economia eravamo appena in 170 esima posizione”. Sono le parole con cui Carlo Cottarelli, direttore del Programma di educazione per le scienze economiche e sociali all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha aperto la sua conferenza al Dipartimento di Scienze Politiche e sociali del polo universitario di Gorizia. Cottarelli ha anche evidenziato come a trainare l’Italia in questi decenni difficili sia stato però il Nordest.