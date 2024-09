Crealegno, successo del laboratorio pratico di design organizzato a Brugnera

Progettare, inventare, costruire sono attività amate da tutti gli adolescenti. A Brugnera, presso l’Innovation Platform del Cluster Legno Arredo Casa, il laboratorio pratico di design “Crealegno” ha offerto a 17 studenti di varie scuole secondarie di primo grado, appartenenti al territorio del distretto del mobile friulano e veneto, un’opportunità formativa inedita: per due intense mattinate, ancor prima di iniziare le lezioni, i giovani partecipanti su base volontaria si sono approcciati con il design d’arredo realizzando un piccolo oggetto con elementi in legno, coordinati dal prof. Alex Bellini, docente del Carniello.

“Un’esperienza pratica di orientamento che ha stimolato la manualità degli studenti delle medie e la loro curiosità verso un settore che è il cuore pulsante del nostro territorio – commenta il vicepresidente del Cluster, Jacopo Galli -. Sperimentare in modo pratico i processi di produzione degli arredi, lasciarsi ispirare, mettere in moto la creatività porta a riscoprire la soddisfazione di progettare qualcosa di originale e personale, dandogli vita con le proprie mani”. L’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del mobile tramite un primo approccio ludico col settore del legno è stato pienamente raggiunto: il successo di adesioni ha convinto infatti il Cluster a riproporre nuove edizioni in autunno.

“Un’esperienza divertente e creativa – aggiunge la dirigente scolastica dell’Isis di Brugnera Simonetta Polmonari, che ha toccato con mano l’entusiasmo degli studenti visitando i laboratori durante le attività -, dall’importante valore orientativo nel nostro istituto, portata avanti con il supporto dei docenti dell’indirizzo di arredamento e forniture d’interno per il Made in Italy. L’evento, organizzato dal Cluster regionale legno arredo casa, ha consentito ai partecipanti di avvicinarsi alla progettazione di oggetti e di complementi d’arredo in modo giocoso utilizzando, forse per la prima volta, un materiale naturale e duttile quale è il legno che ben si presta alla realizzazione di oggetti di design. Ci auguriamo che i laboratori siano stati utili per la scelta del loro futuro percorso formativo”.