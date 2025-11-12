Nuova ambulanza alla Sogit di Lignano con il sostegno di CrediFriuli

CrediFriuli ha contribuito all’acquisto di una nuova ambulanza completamente attrezzata alla Sogit di Lignano Sabbiadoro che si va ad aggiungere alle nove già in servizio e alle due automediche in disponibilità dei dipendenti e dei volontari della Onlus.

«Da Lignano Sabbiadoro rispondiamo alle emergenze della Riviera Friulana e, in particolare, facendo riferimento all’ospedale di Latisana e al Punto di Primo Intervento di Lignano. Ogni anno compiamo oltre 5.000 interventi e, perciò, siamo particolarmente grati a CrediFriuli che, con questa significativa donazione, ha ulteriormente incrementato le nostre capacità operative – ha detto la presidente della sezione lignanese della Sogit, Graziella Kainich, al momento della consegna del mezzo -. Siamo nati nel 1992 e ora, da sette persone che eravamo siamo a circa 80, tra dipendenti e volontari formati. Oltre ai trasporti sanitari (più di 300 l’anno) ed emergenziali, ci occupiamo di formazione, divulgazione della prevenzione e copertura sanitaria alle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio».

«Anche l’Amministrazione comunale vuole esprimere la propria riconoscenza a CrediFriuli per aver dimostrato, ancora una volta, che non è solo una banca, ma un partner vicino a noi e alla comunità», ha aggiunto l’assessore comunale alla Sanità, Alessio Codromaz, sottolineando l’impegno di tutti i volontari della Sogit che sottraggono tanti momenti al loro tempo libero e alla vita familiare, per dedicarsi alle emergenze e ai servizi di copertura sanitaria del territorio.

Gli hanno fatto eco il direttore generale di CrediFriuli, Gilberto Noacco, presente all’evento con il direttore della filiale lignanese, Nicolas Cesarin e il vicedirettore, Samuele Marcolin che hanno sottolineato come il sostegno alla richiesta pervenuta dalla Sogit, con la quale la banca ha una relazione ultradecennale, sia stato immediato, convinto e coerente con l’obiettivo statutario di contribuire alla crescita della cultura della prevenzione, del volontariato e del primo soccorso nelle comunità di competenza.